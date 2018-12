Rencontres cinématographiques des Droits de l’Homme en Provence 2019

Les Rencontres Cinématographiques des Droits de l’Homme en Provence (RCDHP) est un festival de projections-débats, porté par un collectif d’ONG (Amnesty International, CCFD-Terre solidaire, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme, Secours catholique), avec l’appui de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, la Clinique de droit international des droits de l’Homme de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, de l’association Osiris et de l’association ” Et le Ciné Va “.

Il se déroule dans six villes des Bouches-du-Rhône et notamment sur Aix-en-Provence. L’occasion de se questionner sur les causes et les effets de dramatiques destinées, par le prisme d’une programmation cinématographique de grande qualité, accompagnée de débats et échanges.

À commencer par la projection à Châteaurenard du beau film de Valérie Mitteaux et Anna Pitoun, 8, avenue Lénine, une plongée toute en finesse et en humanité au cœur de la communauté Rom de France. Mais également la reprise du superbe opus de Rachid Oujdi, J’ai marché jusqu’à vous – Récits d’une jeunesse exilée, sur la question des mineurs isolés étrangers, le documentaire de Stan et Édouard Zambeaux Un jour ça ira, qui nous ouvre les portes de l’Archipel, centre d’hébergement d’urgence au cœur de Paris, film resté injustement discret en salles, le portrait de l’univers carcéral par Stéphane Mercurio Après l’ombre, ou Le Temps des égarés de Virginie Sauveur.

Programmation :