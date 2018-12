Sortie d’UP le mag n°22 : peut-on se passer de la voiture ? – RDV au MAIF Social Club pour le découvrir !

La voiture est responsable de 29 % des émissions de CO2 liées au transport. À l’heure où les scientifiques pressent les gouvernements d’agir pour limiter les effets du changement climatique, peut-on pour autant s’en passer ? Objet polluant et encombrant pour les uns, moyen de transport indispensable pour les autres, UP le mag questionne la place de l’automobile dans notre société, conçue pour elle, et fait le tour des alternatives pour sortir de l’ère du tout-voiture : véhicules électriques, promotion du vélo et développement des transports en commun. En route !

TABLE RONDE – La fin de la voiture individuelle ?

A l’occasion de la sortie d’UP le mag n°22, venez assister à une table ronde animée par Sandra Coutoux (journaliste à UP le mag).

Intervenants confirmés :

Laurent Fouillé , Docteur en Sociologie spécialiste des questions de mobilité.

Yann Vivat , en charge du projet « Autopartage en milieu rural » et vice-président de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche.

Julien Honnart, président et fondateur de Klaxit (solution de covoiturage domicile-travail).

ANIMATIONS

Après la table ronde, deux activités faisant écho à la mobilité et aux valeurs d’UP le mag vous seront proposées :

La visite de l’exposition « Circulez ! » avec la médiatrice culturelle du MAIF Social Club.

Un atelier d’upcycling (récupération et réemploi d’objets destinés à la décharge) mis en place par l’association SoliCycle proposant la fabrication d’un porte-clefs en chaîne de vélo.

PARTENAIRES

DreamAct, Funecobikes Sport, Hindbag, Lamazuna, Maif Social Club, Max Havelaar France et à SoliCycle