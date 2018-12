Le Festival de l’Imaginaire est ce temps privilégié de rencontre avec l’autre dans l’expression de sa singularité et de son humanité, de son patrimoine et de sa créativité, au travers de formes encore méconnues et parfois inédites en France.

Taraful Bucureștilor (L’art des Lăutari tsiganes) est l’un des groupes qui enchanteront la 22e édition du festival avec un concert le 7 décembre au Théâtre de l’Alliance, Paris.

Héritier du célèbre taraf du défunt Vasile Nasturica, cet ensemble acoustique, vocal et instrumental, réunit cinq lăutari considérés par les spécialistes parmi les derniers et meilleurs musiciens de Bucarest dans le style traditionnel : Gicu Petrache (voix), Nicu Ciotoi (violon), Ionel Ioniță Cinoi (accordéon, voix), Gheorghe Raducanu (cymbalum), et Ghiță Petrescu (contrebasse). Ce taraf renommé en Roumanie, où il anime très régulièrement des fêtes et réjouissances diverses (noces, baptêmes, funérailles…) se produira pour un concert inédit en France dans cette formation.