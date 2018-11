HACKADON : Le 1er hackathon solidaire

À l’occasion de la semaine du Giving Tuesday, mouvement mondial qui célèbre et encourage toutes les formes de solidarité le 27 novembre prochain, microDON en partenariat avec l’EEMI (Ecole européenne des métiers de l’Internet) ont souhaité organiser leur tout premier HACKADON les 1er et 2 décembre au Palais Brongniart.

La célèbre école lancée en 2011 par Jacques-Antoine Granjon, Marc Simoncini et Xavier Niel, mobilisera ainsi une cinquantaine d’étudiants de 3ème année répartis en 3 spécialités : développement web, design, marketing. Ces derniers formeront des équipes et auront moins de 48h pour proposer une solution technique et répondre à la problématique suivante : Comment faciliter l’engagement solidaire des plus jeunes auprès des associations ? L’objectif de microDON et de l’EEMI à travers cet événement est de stimuler l’innovation au service d’une problématique forte des associations.

En effet, un des défis majeurs pour le monde associatif, quel que soit le domaine d’intervention, est celui du renouvellement du panel des donateurs et la sensibilisation des plus jeunes. Selon France Générosités, les donateurs fidèles qui pèsent pour 92% de la collecte globale, sont âgés de 65 ans et plus. Et les 65 ans et plus représentent 29% des donateurs réguliers (au moins une fois par an) contre seulement 12% des 25 et 34 ans. Face à ce constat microDON et l’EEMI ont souhaité mobiliser les compétences et la créativité des étudiants pour tenter d’apporter de nouvelles solutions. Des associations comme La Cloche, le Secours Populaire, Planète Urgence et The food Life viendront également témoigner et partager leur expérience de terrain.

Un projet collectif porté par une grande diversité d’acteurs

Les équipes seront encadrées pendant tout le week end par des « mentors » bénévoles de l’association Latitudes, acteur majeur de la Techforgood, mais aussi par des experts et partenaires comme Google, Ingenico Group, Symag by BNP Paribas ou Mindmatcher qui ont souhaité s’associer au projet en dispensant des formations ou en mettant à disposition des outils, API, données… pour passer de l’inspiration à l’action !

À l’issue de ce HackaDON, le jury composé notamment des membres organisateurs et des partenaires dont Linkbynet, Ingenico Group, et l’association le Secours Populaire ; désignera les vainqueurs qui se verront remettre 3 prix : le Prix « Innovation », le Prix « Impact » et le Prix « Coup de coeur ». Des dotations et lots seront attribués aux gagnants grâce au soutien de partenaires comme TreepTik ou la Fondation de France, et les projets seront partagés et valorisés pour pourquoi pas permettre à certaines associations et partenaires de s’en emparer.