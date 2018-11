Le handicap n’empêche pas le talent : retour sur la 10e édition du Festival Regards Croisés

La 10e édition du Festival Regards Croisés a tenu ses promesses et a offert au public quatre jours de découvertes, de sensibilisation, d’émotion, … et de cinéma ! Plus de 130 films projetés, une conférence thématique sur l’autisme, des débats (notamment pour les scolaires avec Regards d’enfants et Regards d’ados), … Avec UN objectif : montrer que le handicap n’empêche pas le talent !

Nous aurons d’ailleurs le plaisir de diffuser ces courts métrages lauréats le 6 décembre 2018 dans le cadre de l’événement Handic’ult !

Et les lauréats sont …

Sous la Présidence des réalisateurs Stéphane Brizé et Jimmy Bemon pour le jury jeunes, les membres du jury composé d’Eva Darlan, actrice et réalisatrice, Raphael, auteur, compositeur-interprète, musicien et écrivain, Cécile Pivot, journaliste et écrivain, Pierre Aïm, directeur photo, Mémona Hintermann, journaliste et membre du CSA, Ryadh Sallem, athlète paralympique et président de CAPSAAA, Jean-Pierre Lavoignat, journaliste et auteur, Muriel Robine, Chef d’entreprise, présidente de Cover Dressing et Alain-Michel Blanc, scénariste et réalisateur, ont rendu leur verdict :

GRAND PRIX DU JURY

Plus loin

Réalisé par Pierre Mobèche et produit par Valoris’Action

CATÉGORIE MILIEU PROTÉGÉ

PRIX DU JURY

Le Roi, la reine et les robots marteaux

Réalisé et produit par l’ESAT du halage – ADAPEI 35

PRIX DU JURY JEUNES

Un cheveu sur la soupe ?

Réalisé par Séverine Walter, produit par l’Association Handisolidarités

MENTION SPÉCIALE

Ambivalent

Réalisé par Adapei Papillons Blancs d’Alsace, produit par Service Etapes Formation

CATÉGORIE AUTRES REGARDS DU MILIEU PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

PRIX DU JURY

La tête dans les nuages

Réalisé par Clovis Gicquel et Patrick Lebreton, produit par l’ESAT les Ateliers Sévigné

PRIX DU JURY JEUNES

La tête dans les nuages

Réalisé par Clovis Gicquel et Patrick Lebreton, produit par l’ESAT les Ateliers Sévigné

CATÉGORIE MILIEU ORDINAIRE

PRIX DU JURY

Cécile

Réalisé et produit par Anne Le Graciet

PRIX DU JURY JEUNES

Mon emploi, mon handicap

Réalisé par Atelier Marge Design, produit par l’Agefiph

MENTION SPÉCIALE

Mon emploi, mon handicap

Réalisé par Atelier Marge Design, produit par l’Agefiph

CATÉGORIE COMMUNICATION D’ENTREPRISE

PRIX DU JURY

Le spectacle doit continuer !

Réalisé par Ninon Auladell, produit par CMB

PRIX DU JURY JEUNES

Le contrepoids

Réalisé par Digistella, produit par Audiens

MENTION SPÉCIALE

Des enfants extraordinaires en apesanteur

Réalisé par Alec Magnan et Alexandre Magnan, produit par Airborne Films

CATÉGORIE AUTRES REGARDS

PRIX DU JURY

Unsilenced

Réalisé par La Parole Aux Sourds, produit par Insurrection

PRIX DU JURY JEUNES

Les autrements capables

Réalisé et produit par Maïté Tamain

MENTION SPÉCIALE

Amira, Houaria et Nour

Réalisé par Marina Galimberti et Vincent Joseph, produit par Rapsode Production