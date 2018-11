L’innovation au service du handicap a un nom : Handitech Trophy

Fédérer les acteurs de l’innovation autour du handicap : tel est le vœu des Handitech Trophy, organisées par JobInLive et Bpifrance, qui sélectionnent chaque année des projets inspirants pour pallier des handicaps parfois sévères.

Chaque année, Les Handitech Trophy récompensent les étudiants, les associations et les start-up de la French Tech qui développent des technologies innovantes au profit des personnes handicapées ou en perte d’autonomie. Une très belle initiative à laquelle Respect mag souscrit pleinement.

Les projets sont tous aussi nécessaires, brillants, salvateurs les uns que les autres. Citons Wandercraft, le premier exosquelette à la marche quasi-naturelle destiné aux centres de rééducation, notamment pour les personnes atteintes de paraplégie. Activhandi, un site web et une application mobile (disponible sur Apple & Android) qui lient handicap et activités outdoor autour de 3 éléments : géolocalisation de lieux pour pratiquer un sport et de loisirs accessibles, géolocalisation de balades en autonomie, en fauteuil tout terrain ou accompagnées par un guide et mise en avant d’événements culturels.

Il y a aussi WatcHelp, une application inventée par Estelle Ast, maman d’un jeune garçon autiste, qui a la particularité de favoriser l’autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux (TSA, Alzheimer, trisomie, cérébro-lésés…) via une montre connectée.

Le handicap et les nouvelles technologies, une thématique qui parle à tous

Autant d’innovations technologiques permettant aux personnes en situation de handicap d’être résolument insérées dans la société civile. Ces dernières souffrent encore de trop nombreux préjugés et discriminations. « Ce que ce que nous avons voulu faire avec ces trophées, c’est rendre cette thématique beaucoup plus stratégique pour les entreprises, de la décloisonner complètement et créer des passerelles entre les univers de l’innovation, de la stratégie en entreprise et du handicap » explique Franck Duthil, le fondateur de cette belle initiative, dans un entretien accordé il y a un an (que le temps passe vite !) à up-inspirer.fr.

Cette année, les Handitech Trophy repartent pour une deuxième édition avec toujours pour objectif de mettre en lumière les porteurs de projet inclusif. Dans la continuité de cet objectif, l’association de La Handitech est née il y a quelques mois. Son ambition ? Définir un modèle éthique de l’innovation, fédérer, coordonner, accélérer la promotion et l’utilisation des technologies inclusives avec les acteurs qui innovent ou soutiennent l’innovation au service des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.