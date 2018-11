Respect mag et la SEEPH : un lien indestructible

Respect mag est fier d’accompagner, depuis plus de dix ans maintenant, des initiatives qui rassemblent, et qui jettent la lumière sur des problématiques plus que jamais d’actualité. La semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap en fait partie. Nous en sommes les partenaires !

C’est un rendez-vous incontournable, et ce, depuis plus de 20 ans. La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées met la lumière sur une thématique encore trop peu abordée : l’insertion par l’emploi des personnes atteintes de handicap. Depuis 1997, LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, a créé cet événement pour sensibiliser à une cause qui mérite d’être un puissant sujet médiatique. Parallèlement, des actions diverses (ateliers, conférences, interventions en entreprise) sont organisées. Le but ? Que le sujet touche toujours plus de personnes dans notre pays, mais aussi en Belgique, en Espagne et en Italie.

Un hors-série nécessaire

Respect mag, très vite, s’est positionné auprès de LADAPT pour l’accompagner dans sa démarche vertueuse et nécessaire. Elle a, à cet effet, proposé de coucher par écrit les initiatives organisées en marge de cette semaine importante, en proposant la parution d’un hors-série dédié. Un partenariat qui ne cesse de prendre de la force au fur et à mesure des années, car chacun sait que le temps solidifie des relations de fidélité. L’emploi dans les nouvelles technologies, des portraits de celles et ceux qui œuvrent dans le domaine de façon générale… et, cette année, de la culture. Oui, vous avez bien lu. Elle est un levier d’emploi encore trop méconnu en France.

La SEEPH n’est donc pas qu’un acronyme, ou un épisode supplémentaire d’une année pleine d’engagement pour Respect mag. Elle est, pour nous, vitale, et représentative d’un soutien inconditionnel à l’emploi pour les personnes à mobilité réduite, qui se retrouvent confrontés à un mur parfois infranchissable. Aidez-nous à le détruire.