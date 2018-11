Nuit de la Poésie 2018 à l’IMA

Un événement incontournable avec plus de 50 artistes (poètes, musiciens, comédiens, circassiens…). Une nuit entière pour faire résonner la poésie sous toutes ses formes, des plus historiques aux plus audacieuses, des plus classiques aux plus contemporaines.

Poètes, écrivains, comédiens, musiciens, rappeurs, danseurs, artistes de cirque viennent conjuguer leurs sensibilités à travers des rencontres audacieuses.

L’IMA se fait pour cette nuit le temple du dialogue, de l’union de la paix. Dans une atmosphère de grande ferveur, porté par la beauté des mots, le public est convié à écouter résonner la poésie à tous les étages de l’Institut, du musée à la bibliothèque, de l’auditorium aux salles d’exposition et jusqu’aux cages d’escalier.

Cette année, on retrouvera notamment :

Rachida Brakni et Naissam Jallal (en ouverture)

Jacques Bonnaffé

Abdelmoneim Rahamtalla (poète soudanais)

Müesser Yeniay (poétesse turque)

Seyhmus Dagtekin (poète turc)

Hala Mohammad (poétesse syrienne)

Habiba Djahnine (poétesse algérienne)

Estelle Meyer (chanteuse, comédienne)

Vincent Segal (violoncelliste) …

certains artistes passeront deux fois dans la Nuit

Un petit déjeuner oriental est proposé au lever du soleil par les designers culinaires de Toolsoffood

Poésie arabe – Langue invitée : le Turc

Les poètes liront dans leur langue d’origine et un (une) comédien(ne) lira en français.

Chacun sera accompagné par un musicien.

Dans tout l’IMA des piochages poétiques feront patienter le public dans les files d’attente.

Auditorium

Retransmission en direct de ce qui se passe dans la Salle du Haut Conseil

En live (à deux reprises dans la Nuit) :

Zeina Abirached et Stéphane Tsapis (pianiste) interpréteront le Piano Oriental, avec le « vrai » piano à quart de ton.

Raphaël Vuillard (clarinettiste) et Mohannad Aljaramani (oud, chant et percussions orientales) du groupe Bab Assalamet le circassien Sylvain Julien : performance poétique soufie où les derviches tourneurs sont incarnés par des cerceaux.

Bibliothèque

A quatre reprises de 19h à minuit en alternance :

– Zaü, dessinateur intervenant en direct sur des poèmes de Maram al-Masri (30′)

– Smail Kounaté (danse 30′)

– Magie poétique : un magicien marocain, Hicham Benkiran, fera des tours de magie avec des mots arabes et français extraits de poèmes

– Léon Bonnaffé (lecture bilingue)

Hypostyle :

La restauration sera assurée par Les Cuistots migrateurs : des chefs réfugié qui serviront 3500 repas de 20h à 5h du matin

La Nuit de la Poésie fera également vibrer 10 villes dans le monde arabe : La Caire, Bagdad, Djeddah, Khartoum, Rabat, Abou Dabi, Tunis, Manama, Doha, Riyad.

Consultez la programmation complète ici.