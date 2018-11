Handic’ult : culture, emploi et handicap

Peu après la SEEPH 2018 (Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en Situation de Handicap), Respect mag vous propose de se réunir lors du Handic’ult, un événement sur le thème « Culture, emploi et handicap » pour déconstruire ensemble les clichés sur le handicap, favoriser la diversité dans le monde du travail, et participer ainsi à un monde plus juste et plus ouvert.

AU PROGRAMME :

🔶 TABLE RONDE

La culture est un excellent moyen de créer des liens, de sensibiliser, et d’inclure au sein de notre société des personnes marginalisées à cause d’un handicap.

Mais a-t-on déjà considéré la culture comme un levier d’insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap ? Une meilleure accessibilité des personnes handicapées à la formation professionnelle est-elle possible dans le secteur culturel ?

Intervenants confirmés :

✔️ Emilie Bougouin, directrice du Centre recherche théâtre handicap (CRTH)

✔️ Florian Soirot (Créative Handicap – Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général)

🔶 EXPOSITIONS & ANIMATIONS CULTURELLES

⚫ Projections – Ciné

⚫ Réalité Virtuelle

⚫ Exposition de peintures

⚫ Bande Dessinée – Un récit graphique proposé par XXI – Vingt et Un

⚫ Exposition photos avec 6 Mois

Plus d’informations ici.