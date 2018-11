Prix Women’Act – Célébrons les femmes entrepreneures sociales

Le 6 décembre prochain, Empow’Her vous convie à une soirée événement pour célébrer les femmes qui entreprennent pour le changement.

Empow’Her est une organisation Française qui oeuvre depuis 2011 pour l’autonomisation des femmes dans le monde en renforçant leur liberté et leur capacité à entreprendre. L’organisation porte le Women’Act, un programme d’accompagnement à destination de femmes entrepreneures sociales pour permettre aux porteuses de projet de prendre confiance en leur potentiel et les encourager à porter plus loin leurs ambitions entrepreneuriales.

Alors qu’aujourd’hui seulement 30% des entrepreneur.e.s sociaux.les sont des femmes, le prix Women’Act a pour objectif de faire connaître et de récompenser celles qui œuvrent pour une économie plus inclusive et durable.

L’occasion d’aller à la rencontre de ces femmes qui changent le monde et des organisations qui les soutiennent, et d’assister à la remise de prix des lauréates Women’Act 2018.

La soirée sera suivie par un temps d’échange et de networking.