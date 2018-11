5e Salon BD & Images LGBT à Paris

Ce samedi 3 novembre, la Mairie du 4e arrondissement de Paris reçois le 5e Salon BD et Images LGBT.

Au programme, La Revue LGBT BD avec sur le stand Soizick Jaffré et Jean-Paul Jennequin, Dokkun avec les auteurs Fabrissou, DY et Ghuraok, Nawak dessinateur de chats, Éditions H (collection Double H et revue Manga 10 000 Images) et bien d’autres !

Consultez la programmation complète ici.