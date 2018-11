Festival Africolor : musiques, créations et rencontres

Elles sont artistes, femmes, africaines et elles ont décidé de mener chez elles leur révolution du désir en musique. Elles prennent le pouvoir sur scène, elles volent les savoirs des instruments et redessinent la carte sociologique du continent en s’imposant sans concession. Elles s’appellent Rokia Traoré, Muthoni Drummer Queen, Fatoumata Diawara, Naïny Diabaté, les sœurs Hié, Hasna El Becharia, et elles ont décidé de ne pas attendre l’autorisation des hommes pour faire de la musique.

Pour sa 30ème édition, 29 ans après Oumou Sangaré et Angélique Kidjo, Africolor continue le combat de la prise du pouvoir scénique par et pour les femmes. Les Mousso (femmes en Bambara) sont plus que jamais l’avenir des musiques africaines et s’affichent au sein de créations exemplaires, de prises de risques magnifiques et de transes assumées.

Et si quelques hommes leur répondront comme des échos lointains avec, notamment, le trio 3MA, le féminin l’emportera sur le masculin : c’est écrit, Africolor prend un e cette année.