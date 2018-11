SEEPH 2018 : France Ô lance une programmation TV spéciale sur le handicap

A l’instar de l’ensemble des chaînes du groupe France Télévisions, France Ô propose une programmation spéciale dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, jeudi 15 novembre 2018 à partir de 20h55.

20h55 : #Flashtalk – Handicap, quelle différence ? (inédit)

Les handicapés dérangent parfois et refusent souvent d’être étiquetés « différents ». Ils sont lassés que d’autres parlent à leur place, souvent d’une manière condescendante et misérabiliste. En France, ils sont aujourd’hui 12 millions à être touchés par le handicap. Pour 80 % d’entre eux, de façon invisible : pathologies mentales légères ou surdité par exemple. Il y a d’abord la question de la prise en charge, avec le scandale du nombre insuffisant de places dans les hôpitaux : cela fait dix ans qu’il en manque 50 000 en France. Il y a ensuite la question des discriminations qui touchent les personnes handicapées : sur le marché du travail notamment, et ce, malgré l’obligation légale d’employer 6 % de salariés handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés. Et dès le plus jeune âge, à l’école ? La majorité des élèves handicapés sont scolarisés dans un établissement classique. Mais, un sur deux quitte l’école avant le CM2. Sonia Chironi et Raphäl Yem posent le débat et sortent des tabous.

Présentation Sonia Chironi et Raphäl Yem – Réalisation Didier Cros

Production France Télévisions, Zadig Presse et LCP Assemblé nationale – 52 min

21h45 : Archipels – Alors on danse

Archipels, un programme pour apprendre l’autre…

La danse serait le premier acte de langage de l’humanité. On parle avec son corps, on exprime ses émotions, et la danse les transcende, le « corps-douleur » devient « corps-plaisir ». Alors on danse,ou comment la danse contemporaine et le ori Tahiti, une danse traditionnelle de Polynésie française, peuvent servir de thérapie face au handicap moteur…

Documentaire – Réalisateur : Jacques Navarro-Rovira

Production : Beau Geste et Oceania Film –52 min – 2016