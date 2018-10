Festival Regards Croisés 2018

Regards Croisés est le premier festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ». Créé en 2009 à l’initiative de l’association l’Hippocampe, ce Festival rassemble déjà autour de lui un grand nombre d’acteurs publics et privés portés par les mêmes valeurs. Le Festival Regards Croisés contribue ainsi à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap, mais aussi à l’échange d’expertises à partir de films où les compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes maximum, de manière drôle, décalée ou sérieuse leur vie au travail.

Le principe

Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films d’entreprise. Un pré-jury est constitué pour sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l’une des différentes catégories. Le jury du Festival est composé de professionnels de l’image, du cinéma, de la télévision, du monde des arts et de la culture, ainsi que des représentants de personnes handicapées.