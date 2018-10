Festival Imago : art et handicap

Du 6 octobre au 18 décembre 2018, le Festival Imago présente le meilleur de la création art et handicap de France et d’Europe. Théâtre, musique, danse, expositions, films, contes, sont au programme dans une cinquantaine de structures culturelles franciliennes avec une double ambition : faire découvrir le meilleur de la création contemporaine en matière d’art et de handicap et rapprocher deux mondes, ceux de la culture et du handicap, restés trop longtemps éloignés l’un de l’autre.

Le festival s’adresse à tous les publics et, pour faciliter l’accès aux œuvres, des séances sont programmées en soirée et en matinée.

Imago est né de la fusion du festival Orphée dans les Yvelines et du festival Viva la Vida en Val d’Oise. Un jour, les deux festivals qui avaient bien repéré toute la richesse des arts rencontrant le handicap décidèrent d’unir leurs forces pour faire des petits sur toute la région d’Île- de-France.