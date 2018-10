Frontières – Théâtre d’ombres, miroirs et percussions

Dans le cadre de la Fête des Vendanges 2018, la compagnie des Rémouleurs présente un spectacle de théâtre d’ombres retraçant le parcours d’un migrant. Papiers, contrôles, barbelés, murs, camps de rétention, extrême violence d’un monde qui se protège de plus en plus contre lui-même.

Alors que les médias célèbrent les héros modernes, sportifs, navigateurs et autres alpinistes, nous croisons chaque jour sans les voir des aventuriers d’une autre trempe, Ulysses anonymes et désargentés, qui ont affronté barbelés, policiers et passeurs, bravé tempêtes et traquenards, éprouvé la soif et l’attente dans le simple but de trouver une meilleure place dans ce monde.

En partenariat avec L’institut des Cultures d’Islam.