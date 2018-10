L’école dynamique, ou l’apprentissage de la liberté

Cette école, située dans le 14ème arrondissement de Paris, veut s’affranchir les codes parfois restrictifs de l’école classique, en laissant les jeunes construire leur épanouissement personnel.

En 1969, l’école Sudbury Valley était fondée. Son message était, et le reste encore par ailleurs, clair : la liberté mène au savoir, et non à l’anarchie. Cette institution avait la particularité de ne proposer aucun emploi du temps, de ne pas enfermer l’élève dans un carcan où il serait conditionné et régulé par des obligations de toutes sortes. On n’y trouve pas de salles de classe, mais des salles parfaitement meublées dotées de livres, où les « élèves » lisent ou font des exercices.

On y voit également des laboratoires de science, des ateliers linguistiques, des terrains de jeux mais aussi de sport ! Les jeunes font en quelque sorte ce qu’ils veulent, dans un pur souci de responsabilisation, peuvent s’absenter ou ne rien faire, travaillent la plupart du temps seuls ou en petits groupes, accompagnés ou non d’un adulte. Les profs sont disponibles auprès des élèves qui le souhaitent.

En France, l’association l’École Dynamique, dans le 14ème arrondissement de Paris, s’est librement inspirée d’un modèle américain qui a vu pas moins de 80 écoles ouvrir à travers le monde, dont une vingtaine en France. Fondée par Raïmin Farhangi, ancien candidat passionné d’éducation à la primaire citoyenne lors de la dernière élection présidentielle. Pas de critères d’âge pour y entrer, mais une « contrainte liée au vivre-ensemble comme celle qu’on a ça dans la vie réelle », selon Raïmin Farhangi, c’est-à-dire le respect et l’acceptation de l’autre sans jugement.

