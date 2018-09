Les 13e Rencontres Films Femmes Méditerranée démarreront au MUCEM le 5 octobre 2018

Créées en 2005 à Marseille, les Rencontres Films Femmes Méditerranée affirment plus que jamais leur vocation : découvrir, soutenir et diffuser le cinéma des réalisatrices et des actrices de la Méditerranée. Un cinéma de femmes, exigeant, surprenant, parfois dérangeant, une énergie irrépressible qu’une actualité souvent dramatique ne parvient pas à décourager, des regards singuliers qui racontent tant le drame que la comédie et toujours la vie. Des femmes témoins de leur temps. Des femmes engagées. Des battantes et des combattantes.

Un automne vibrant à Marseille « Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? »

Du 4 au 13 Octobre 2018 à Marseille et jusqu’au 21 octobre en Région, le public découvrira une quarantaine de films, longs et courts métrages, fictions et documentaires, des inédits, des avant-premières. Les réalisatrices, témoins et actrices d’une actualité particulièrement bouleversée, affirment leurs engagements créatifs. Elles seront nombreuses à être présentes sur les lieux de projection : Le MUCEM, La Villa Méditerranée, le César, La Baleine, le vidéodrome 2, Montévidéo, l’Alhambra.

Ouverture des Rencontres au MUCEM

– En avant-première, Heureux comme Lazzaro d’ Alice Rohrwacher prix du scénario, Cannes 2018

– « Mais qu’est ce qu’elles veulent? » un week-end d’hommage aux réalisatrices des années 70, sous la bienveillante amitié de Coline Serreau , qui présentera les 6 films projetés

– Table Ronde ARTE sur les régressions des droits des femmes, du nord au sud.

Et aussi au programme

– Leçon de cinéma animée par la réalisatrice Laura bispuri à l’Institut Culturel Italien

– Un Atelier sur l’activisme des femmes sur le web à la fabulerie

Clôture à la villa Méditerranée

– La soirée 13 en courts

– Une journée professionnelle entre réalisatrices et productrices/producteurs

– Projection du film Figlia Mia en présence de la réalisatrice Laura Bispuri.

Une exposition de photos des finalistes du concours International Women Photographers Award sera également visible à la boutique Agnès B. de Marseille du 4 au 27 octobre 2018.

Retrouvez le programme jour par jour ici, et rdv sur les pages Facebook et Twitter des Films Femmes Méditerranée pour plus d’informations.