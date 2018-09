Soirée 6Mois – TOPO // Thématique La cause des femmes

Les revues 6 Mois et TOPO vous donnent rendez-vous le 27 septembre à 19h au FAR, 15 rue de la Fontaine au Roi, Paris 11 pour une soirée thématique sur « La cause des femmes ».

// AU PROGRAMME //

– La présentation du nouveau numéro de 6Mois par ses deux rédactrices en chef, avec un focus sur le thème La cause des femmes.

– La projection du photo-reportage « Filda » en présence de la photographe Martina Bacigalupo et de la journaliste Anne Chaon.

– Le récit dessiné du sujet « Mes cheveux crépus étaient un écrin, un couronne », à paraitre dans le prochain numéro de la revue TOPO. Rencontre avec Martine Abat, journaliste auteure du récit, dessiné en live par Grégory Mardon.

– L’exposition de « La brûlure » photoreportage de Heba Khamis publié dans le dernier numéro de 6Mois.

– Un coin buvette et librairie :

La librairie Aux livres, etc. vous propose sa sélection de romans, essais, BD, revues sur le thème « La cause des femmes ».

Le foodtruck du FAR vous propose des bières et boissons soft, ainsi que de la petite restauration.