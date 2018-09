Apéro-dédicace avec « Camel Joe », l’héroïne de BD émancipée qui répond aux harceleurs de rue

“Jeune illustratrice d’aujourd’hui, Constance se venge des mille et une agressions quotidiennement subies par les femmes dans une bande dessinée de son cru, intitulée Camel Joe, qui célèbre la vie trépidante d’une justicière anti-macho. Une forme de défoulement qui pourrait se concrétiser par une publication professionnelle… Mais encore faudrait-il que la jeune femme, parfois traversée par le doute, ose s’affirmer davantage. Heureusement, il y a sa bande de copines, son petit ami, les concerts de Worst Coast, son groupe préféré, sans oublier Camel Joe elle-même : qui sait si cette bombe de papier n’existe pas pour de vrai ?”

Du bon usage des leggings, du “camel toe”, du sang menstruel et des emportements contre tous les relous… Écrites en écho au mouvement #MeToo, les planches de Claire Duplan sont gentiment provocatrices, allègrement féroces et limite punk. Avec un style et un ton qui n’appartiennent qu’à elle, débordant d’humour et d’énergie, le machisme patriarcal n’a qu’à bien se tenir : Claire Duplan est en ville… et ça va saigner !

Mercredi 26 septembre 18h30 – 23h30

Le Petit Barboteur, 20 rue Bréguet, 75011 Paris

Entrée libre

Plus d’informations ici