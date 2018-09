Commune images, en partenariat avec Respectmag, vous présente la projection du film « Rester Vivants » en présence de la réalisatrice Pauline Beugnies le mercredi 19 septembre à partir de 19h.

Rester Vivants » raconte l’histoire de quatre jeunes Égyptiens, depuis la révolution de 2011 jusqu’au cinquième anniversaire du soulèvement, en janvier 2016, dans l’Égypte du Maréchal Sissi. Eman, Soleyfa, Ammar et Kirilos. Une sœur musulmane rebelle forcée à l’exil, une activiste qui découvre la maternité et se sent muselée, un artiste laïque totalement dévoué à la cause révolutionnaire et un chrétien copte qui interroge les opinions qu’on lui dictait depuis toujours. Tous les quatre, ils se penchent sur leur propre histoire, leur propre image, et partagent leurs sentiments sur la situation actuelle. En cinq ans, ils ont évolué, traversé des crises, et dû faire face à des choix décisifs, pas forcément en ligne avec leurs idéaux de départ.

Un débat sera animé par Mounir Belhidaoui, journaliste Respect mag, à la fin de la projection.

Bande-annonce du film :