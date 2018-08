Une ode à la paresse et à l’oisiveté

Respect mag, c’est aussi le portail des artistes, des poètes et autres conteurs urbains qui ont des revendications à porter, ou, plus simplement, des inspirations à déclamer. C’est chose faite avec Mr. Kardhu. On accueille sa prose avec plaisir !

Au siècle, si ce n’est à l’ère, de l’action et des « quelquechoseistes », sont malmenés les « fainéants et les cyniques ».

J’appelle donc toutes les cervelles raisonnable, par la poésie, l’onanisme intellectuel qui suit, à adopter les postures suivantes : « se branler la nouille », « s’en taper le coquillard » autrement dit à faire de l’oisiveté, du laxisme des valeurs actuelles… disons contemporaines, et des oisifs et des laxistes des gens de vertu.

On est des bosseurs refoulés, des travailleurs repentis,

faute du contexte, on fait qu’rêver d’une vie tranquille,

tellement oisif, qu’on ne dort pas pour faire rien,

c’est pas d’la fainéantise mais du radicalisme épicurien.

On a eu nos moments d’genie autour d’un verre ou deux joysticks

orientés par les rires d’autrui et les effluves d’un stick,

pourvu qu’demain nous donne les moyens d’nôtre inaction,

on est trop conscient pour être guidé par la passion.

Le temps vaut mieux que l’argent, puisque ce dernier nous le vole ;

non, jamais on s’emmerde, on sait être frivole,

et puis au pire l’ennuie amène à créer, imaginer de jolies choses

produire sans travailler, car rien ne nous l’impose,

Donc on évite d’être seul, faudrait pas se fatiguer ;

certes on se cultive peu, mais on a lu tout Asterix,

On a des avis par milliers, ça évite les idées fixes.

1 mois, 4 paragraphes, bordel j’ai pas lésiné !

Article écrit par Mr. Kardhu