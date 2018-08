Festival Black Movie Summer, un “cinéma noir pas forcément mis en avant”

Comme les aficionados de Respect mag le savent, le Festival Black Movie Summer s’invite à nouveau, pour cette neuvième édition, dans ce beau et grand débat permanent qu’est le cinéma. Occasion est pour son organisatrice, Laetitia Nya, de nous en dire un peu plus. Moteur !

Qu’est-ce que le Festival Black Movie Summer ?

C’est un festival de cinéma qui a lieu chaque été depuis 9 ans. L’objectif de cet événement est de promouvoir le cinéma noir, issu de sa diaspora. On y verra des courts et longs-métrages de réalisateurs afro-descendants, africains et même d’Amérique latine, en tous les cas de culture noire.

J’ai regardé votre programmation que vous avez décliné sur le thème de la capsule temporelle. Pouvez-vous nous en dire plus ?

L’idée est de voyager à travers l’évolution du cinéma noir. Il y a un documentaire sur le réalisateur Ousmane Sembene, un des pionniers du genre. Il y aura également des films plus récents, dans l’optique de permettre au spectateur de voyager à travers toutes les époques de cette culture.

Vous présentez ce festival dans ce que vous nommez le « berceau du cinéma », à savoir la ville de Montreuil…

C’est vraiment nouveau pour nous, cette année, d’organiser ce festival à Montreuil. On a choisi cette ville car elle est historique cinématographiquement parlant. L’industrie du cinéma a trouvé ses racines dans cette ville. Nous avons donc contacté le Méliès (une salle de cinéma à Montreuil, ndlr), qui est indépendant et réputé pour cela depuis fort longtemps. L’équipe était très heureuse lorsqu’elle a reçu une réponse positive. Ça nous tenait à cœur d’avoir un espace où proposer de la diversité.

Il y a donc une volonté d’en revenir aux origines du cinéma noir, mais du cinéma plus généralement…

Tout à fait. Ce qu’on a remarqué depuis 9 ans, c’est que le cinéma noir n’est pas forcément mis en avant. En France, les réalisateurs ayant une origine africaine n’ont pas beaucoup de visibilité. Ils n’ont par ailleurs pas forcément les moyens de réaliser leurs courts-métrages et de les diffuser. C’est un cinéma qui n’est pas mis en valeur, ce qui est dommage.

Certains l’appellent « cinéma noir », d’autres « cinéma africain » ou encore « cinéma issu de l’immigration ». Y a-til un débat sur cette appellation ?

Quand on faisait des demandes de subvention auprès de mairies, on se voyait notifier des fins de non-recevoir au motif que le festival était trop communautaire. C’est toujours délicat d’utiliser le terme noir. On a un peu de mal avec ce mot en France. On préfère le terme de cinéma « issu de la diversité » ou cinéma « afro ». Des médias vont utiliser le terme « black » pour parler d’un cinéaste amateur, ce qui va être plus facile que d’utiliser le terme « noir ». Ça coule de sens, pour nous, d’utiliser ce terme pourtant. L’actrice Aïssa Maiga a sorti, il n’y a pas très longtemps, le livre « noire n’est pas mon métier », ce qui nous a conforté dans notre cause et notre volonté de faire accepter ce terme. Ça montre que la France a beaucoup de retard sur les pays anglophones, quand on lit dans l’ouvrage d’Aïssa qu’on lui propose quasi-uniquement « des rôles clichés »…

Vous allez présenter durant ce festival le film de Spike Lee, Black Kklansman, l’histoire d’un policier américain qui a infiltré le Klu Klux Klan et qui le raconte dans un livre. Quel message voulez-vous délivrer avec cette projection ?

Oui. On a été ravis d’avoir été contactés par l’équipe de Spike Lee en vue d’organiser une avant-première du film, qui traite d’un sujet important : le racisme aux États-Unis. On peut tout à fait le lier, d’une certaine façon, à la situation en France. Dans ce pays, des personnes non-blanche subissent la discrimination au quotidien, parfois de manière insidieuse mais réelle. Beaucoup de français « caucasiens », si je puis m’exprimer ainsi, ne le voient pas. Dernièrement, il y a eu une Coupe du monde qui a célébré des jeunes « blacks blancs beurs ». Tout le monde était très heureux et chacun de ces joueurs était « accepté » tel qu’il était. Ce qui était moins le cas, en 2010 en Afrique du Sud, où on a pas hésité à les traiter de racailles, en les renvoyant, pour certains d’entre eux, à leurs origines.

Quelles sont les autres activités que vous allez présenter en marge de ce festival ?

Il y aura des talks (conférences, ndlr) où nous feront intervenir des spécialistes autour de sujets donnés, auxquels le public pourra librement participer. Nous allons aussi mettre en place des stands commerciaux où on pourra trouver des produits africains. Il y aura régulièrement des lives retransmis sur les réseaux sociaux afin que chacun puisse profiter de ce beau festival !