Racisme anti-asiatiques : le bouleversant témoignage de la blogueuse Grace Ly

Pour nos confrères de Konbini, la blogueuse Grace Ly témoignage à propos d’un racisme dont on parle encore peu en France : celui dont sont victimes les asiatiques. Elle s’interroge aussi sur la nature de l’expression “racisme ordinaire”.

Grace Ly tient un blog, La Petite Banane, dans lequel elle établit un pont entre culture asiatique et occidentale. On y trouve des bons plans restos, pop culture, événements, mais aussi chronologie, à travers des passionnants récits, d’un lien entre Asie et Europe qui a jalonné les siècles derniers. Le blog est si cool que son auteure devient petit à petit une référence dans cette jeunesse française d’origine asiatique. Dans un (joli) portrait par nos confrères de Cheek Magazine, Grace Ly affirme se sentir « jaune à l’extérieur, blanche à l’intérieur », symbole d’une « double culture » vécue comme « une richesse ».

Le magazine Koï (coucou les amis) se veut, lui aussi, être un lien harmonieux entre les deux communautés. Notamment en pointant du doigt le racisme anti-asiatique, insidieux parfois et donc d’autant plus sournois, dont beaucoup sont victimes. Le titre de presse évoque régulièrement les stéréotypes véhiculés au sujet des asiatiques dans les films, les publicités ou les séries TV : discrets, travailleurs, au langage difficilement compréhensible… et tant d’autres !

Les asiatiques, cibles d’un racisme ordinaire

Ces clichés, et plus globalement la vie de la communauté asiatique en France, la rédaction de Respect mag, via Roxanne d’Arco notamment, s’en était fait l’écho via une mini-série que vous pouvez gratuitement consulter ici.

Mais revenons-en à Grace Ly, qui ne fait pas que d’écrire des articles de blog. Elle avait réagi, dans une interview réalisée par nos confrères de Konbini, pour dénoncer les préjugés dont les asiatiques sont encore et toujours les cibles. C’est un âpre et long combat à mener pour les déconstruire.