Je suis la bête au Festival Villeneuve en scène : retour à l’état de nature

Du 10 au 22 juillet, le Festival Villeneuve en scène met la lumière sur des spectacles au fort message humaniste, tout en ne reniant pas une certaine finesse esthétique. Preuve en est avec Je suis la bête, de Anne Sibran, mis en musique par Pierre Badaroux.

Dans son roman Enfance d’un chaman, l’écrivaine Anne Sibran écrivait ceci : Les hommes ne savent plus écouter le monde, tendre l’oreille après la réalité, pour surprendre cette mélodie discrète, où l’on entend l’âme tinter avec comme une tension de joie.

Ce rapport à la condition de l’homme dans un environnement premier, on peut le retrouver dans Je suis la bête, un autre de ses textes, une « variation sur le thème de l’enfant sauvage, dans laquelle l’enfant abandonnée survit, grandit, rencontre finalement les Hommes », selon Pierre Badaroux, qui a composé la musique autour d’un conte mêlant fantasmagorie et ancrage dans le réel. Ce dernier a créé, en 2002, la compagnie (Mic)zzaj veut insuffler en chaque âme une harmonie mêlant musique et sonore, bruits naturels provenant de tous horizons. La compagnie s’implique également dans le développement d’actions de transmission autour du récit sonore, de la création électroacoustique, de la musique improvisée ou écrite, en direction de publics très divers et notamment à destination des jeunes et des adolescents.

JE SUIS LA BETE from Cie (Mic)zzaj / Pierre Badaroux on Vimeo.

« Il s’agissait dans ce livre de faire courir une parole qui n’interrompe pas le chant des oiseaux. Puis faire entrer le bruit de l’homme. La dissonance. Comme ces matins de chasse, quand le silence de la forêt est fait de peurs et que la trame des sons à venir est soudain si étroite, si troublée. Le coup de feu déchire pour longtemps le fin tissu de la forêt. Comme le bruit de l’avion, des moteurs », nous dit Anne Sibran.

Le spectacle entre dans la sélection du Festival Villeneuve en Scène, à Villeneuve lez Avignon (30) du 10 au 22 juillet 2018 à 17h.