16 idées de recettes de quiche faciles et rapides pour épater vos convives

La quiche est un plat bien connu et apprécié de tous, idéal pour les repas en famille, entre amis ou pour un simple dîner rapide et délicieux.

D’origine française, la quiche est une tarte salée composée d’une pâte brisée ou feuilletée, garnie d’un mélange d’œufs, de crème et de divers ingrédients qui raviront vos papilles.

Nous vous proposons 16 idées de recettes de quiche faciles et rapides à réaliser, pour varier les plaisirs et surprendre vos convives à chaque occasion.

1. La quiche lorraine : la classique indémodable

Impossible de parler de quiche sans évoquer la fameuse quiche lorraine, originaire de la région du même nom en France. Cette recette traditionnelle est composée de :

Pâte brisée ou feuilletée

Crème fraîche épaisse

Œufs

Lardons fumés

Fromage râpé (facultatif, selon les puristes)

La quiche lorraine est un incontournable des repas conviviaux et se déguste aussi bien chaude que froide, accompagnée d’une salade verte pour un repas équilibré.

2. La quiche aux légumes : légère et colorée

La quiche aux légumes est une excellente alternative pour ceux qui souhaitent manger plus léger ou intégrer davantage de légumes dans leur alimentation. Pour réaliser cette recette, il suffit de :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Choisir des légumes de saison (tomates, courgettes, aubergines, poivrons, etc.) Les faire revenir dans un peu d’huile d’olive avec de l’ail et des herbes de Provence Mélanger les légumes avec des œufs et de la crème fraîche Verser la préparation sur la pâte et enfourner

Cette quiche aux légumes est parfaite pour un repas estival en terrasse, accompagnée d’un verre de rosé bien frais.

3. La quiche au saumon et aux épinards : une alliance raffinée

La quiche au saumon et aux épinards est une recette élégante et savoureuse, idéale pour un dîner entre amis. Pour la préparer, vous aurez besoin de :

Pâte brisée ou feuilletée

Épinards frais ou surgelés

Filets de saumon frais ou fumé

Crème fraîche épaisse

Œufs

Aneth et citron pour assaisonner

Cette quiche au saumon et aux épinards est délicieusement crémeuse et parfumée, et se marie à merveille avec une salade d’agrumes en entrée.

4. La quiche au poulet et aux champignons : une recette réconfortante

La quiche au poulet et aux champignons est une recette réconfortante, parfaite pour les soirées d’hiver. Voici comment la réaliser :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Faire revenir des morceaux de poulet, des champignons émincés et des oignons émincés avec de la crème fraîche, du vin blanc et des herbes de Provence Ajouter cette préparation à un mélange d’œufs battus Verser sur la pâte et enfourner

Cette quiche au poulet et aux champignons est un vrai régal, surtout lorsqu’elle est accompagnée d’une purée de pommes de terre maison.

5. La quiche aux poireaux et au chèvre : une association délicate

Pour une quiche originale et délicate, essayez la quiche aux poireaux et au chèvre. Vous aurez besoin de :

Pâte brisée ou feuilletée

Poireaux émincés

Fromage de chèvre frais

Crème fraîche épaisse

Œufs

Thym et laurier pour parfumer

La quiche aux poireaux et au chèvre est une recette savoureuse, qui se marie à merveille avec un vin blanc sec et fruité.

6. La quiche aux asperges et au jambon : une recette printanière

Pour célébrer l’arrivée du printemps, optez pour la quiche aux asperges et au jambon. Voici comment la préparer :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Faire cuire des asperges vertes à la vapeur Les disposer sur la pâte avec des tranches de jambon blanc ou cru Mélanger des œufs, de la crème fraîche et du fromage râpé Verser cette préparation sur les asperges et le jambon, puis enfourner

La quiche aux asperges et au jambon est une recette légère et gourmande, parfaite pour un déjeuner ensoleillé sur la terrasse.

7. La quiche aux trois fromages : pour les amateurs de fromage

Les amateurs de fromage seront comblés par cette quiche aux trois fromages, riche et gourmande. Pour la réaliser, il vous faudra :

Pâte brisée ou feuilletée

Trois sortes de fromages de votre choix (par exemple, emmental, chèvre et roquefort)

Crème fraîche épaisse

Œufs

Noix de muscade pour parfumer

La quiche aux trois fromages est idéale pour un dîner convivial entre amis, accompagnée d’une salade verte croquante et d’un bon verre de vin rouge.

8. La quiche méditerranéenne : une escapade ensoleillée

Évadez-vous le temps d’un repas avec cette quiche méditerranéenne, aux saveurs ensoleillées. Pour la préparer, vous aurez besoin de :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Faire revenir des tomates séchées, des olives noires, des poivrons et des oignons émincés avec de l’huile d’olive, de l’ail et des herbes de Provence Ajouter cette préparation à un mélange d’œufs et de crème fraîche Verser sur la pâte et parsemer de feta émiettée et d’origan Enfourner et déguster

Cette quiche méditerranéenne est parfaite pour un apéritif dînatoire, accompagnée de tapenade et de tzatziki pour rester dans l’ambiance du sud.

9. La quiche aux épinards et à la ricotta : une recette italienne

Offrez-vous une petite escapade en Italie avec cette quiche aux épinards et à la ricotta, douce et crémeuse. Les ingrédients nécessaires sont :

Pâte brisée ou feuilletée

Épinards frais ou surgelés

Ricotta

Œufs

Crème fraîche épaisse

Ail et basilic pour parfumer

La quiche aux épinards et à la ricotta est délicieuse avec une salade de roquette et de tomates cerises, arrosée d’un filet d’huile d’olive.

10. La quiche au thon et aux olives : une recette provençale

Pour une quiche aux saveurs provençales, optez pour la quiche au thon et aux olives. Voici comment la réaliser :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Mélanger du thon émietté, des olives vertes et noires, des câpres, des œufs et de la crème fraîche Verser cette préparation sur la pâte et enfourner

La quiche au thon et aux olives est parfaite pour un pique-nique en bord de mer, accompagnée d’une ratatouille froide et d’un verre de rosé bien frais.

11. La quiche à la tomate et au basilic : une recette estivale

L’été est la saison des tomates, profitez-en pour réaliser une quiche à la tomate et au basilic, fraîche et légère. Vous aurez besoin de :

Pâte brisée ou feuilletée

Tomates fraîches

Basilic frais

Œufs

Crème fraîche épaisse

Fromage râpé (facultatif)

La quiche à la tomate et au basilic est délicieuse avec une salade de concombres et d’oignons rouges, assaisonnée d’une vinaigrette au yaourt.

12. La quiche tex-mex : une recette épicée

Ajoutez du piquant à votre repas avec cette quiche tex-mex, aux saveurs épicées et gourmandes. Pour la préparer, il vous faudra :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Faire revenir des morceaux de poulet, des poivrons, des oignons et du maïs avec de la sauce tomate et des épices tex-mex Ajouter cette préparation à un mélange d’œufs et de crème fraîche Verser sur la pâte et parsemer de cheddar râpé et de jalapenos Enfourner et déguster

La quiche tex-mex est idéale pour un dîner entre amis, accompagnée de guacamole, de salsa et de tortilla chips pour rester dans l’ambiance mexicaine.

13. La quiche aux brocolis et au gorgonzola : une recette originale

Surprenez vos convives avec cette quiche aux brocolis et au gorgonzola, originale et savoureuse. Vous aurez besoin de :

Pâte brisée ou feuilletée

Brocolis frais ou surgelés

Gorgonzola

Crème fraîche épaisse

Œufs

Pignons de pin pour ajouter du croquant

La quiche aux brocolis et au gorgonzola est délicieuse avec une salade de jeunes pousses et d’endives, assaisonnée d’une vinaigrette au miel et à la moutarde.

14. La quiche aux courgettes et à la feta : une recette grecque

Offrez-vous un voyage en Grèce avec cette quiche aux courgettes et à la feta, légère et parfumée. Pour la réaliser, il vous faudra :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Faire revenir des courgettes râpées et égouttées avec de l’ail et de l’origan Ajouter cette préparation à un mélange d’œufs et de crème fraîche Verser sur la pâte et parsemer de feta émiettée Enfourner et déguster

La quiche aux courgettes et à la feta est parfaite avec une salade grecque composée de tomates, olives noires, oignons rouges, concombres et, bien sûr, de feta.

15. La quiche aux champignons et au bacon : une recette automnale

Célébrez l’arrivée de l’automne avec cette quiche aux champignons et au bacon, réconfortante et gourmande. Les ingrédients nécessaires sont :

Pâte brisée ou feuilletée

Champignons de Paris ou champignons sauvages

Bacon en tranches

Crème fraîche épaisse

Œufs

Persil et ail pour parfumer

La quiche aux champignons et au bacon est délicieuse avec une salade de mâche et de noix, arrosée d’un filet d’huile de noix.

16. La quiche aux carottes et au cumin : une recette épicée

Terminez ce tour d’horizon des recettes de quiche avec cette quiche aux carottes et au cumin, aux saveurs épicées et originales. Voici comment la préparer :

Préparer une pâte brisée ou feuilletée Faire revenir des carottes râpées avec de l’ail, du cumin et du paprika Ajouter cette préparation à un mélange d’œufs et de crème fraîche Verser sur la pâte et enfourner

La quiche aux carottes et au cumin est parfaite avec une salade de lentilles aux oignons rouges et à la coriandre, assaisonnée d’une vinaigrette au citron et à l’huile d’olive.

Les quiches offrent une infinité de possibilités pour varier les saveurs et les plaisirs. Faciles et rapides à réaliser, elles sont idéales pour les repas en famille, entre amis ou pour un dîner rapide et savoureux. N’hésitez pas à expérimenter avec les ingrédients de votre choix pour créer vos propres recettes de quiche et épater vos convives ! Bon appétit !