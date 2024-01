15 recettes rapides et savoureuses pour un dimanche midi réussi

Le dimanche midi est souvent un moment privilégié pour se réunir en famille ou entre amis autour d’un bon repas.

Cependant, il n’est pas toujours évident de trouver des idées de recettes à la fois simples, rapides à réaliser et adaptées à cette occasion.

C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous 15 recettes rapides et délicieuses qui raviront à coup sûr vos convives et feront de votre dimanche midi un moment inoubliable.

Alors, à vos tabliers, et laissez-vous guider par ces propositions culinaires astucieuses et gourmandes !

1. Bruschettas aux légumes et à la mozzarella

Pour commencer en toute légèreté, les bruschettas aux légumes et à la mozzarella sont une excellente option.

Cette recette italienne, simple et rapide à préparer, est très appréciée pour sa fraîcheur et son goût savoureux.

Ingrédients : pain de campagne, tomates cerises, poivrons, oignons rouges, mozzarella, basilic, huile d’olive, sel et poivre.

pain de campagne, tomates cerises, poivrons, oignons rouges, mozzarella, basilic, huile d’olive, sel et poivre. Préparation : Préchauffez votre four à 180°C. Lavez et coupez les légumes en petits dés. Coupez la mozzarella en morceaux. Tartinez les tranches de pain de campagne avec de l’huile d’olive, puis garnissez-les avec les légumes et la mozzarella. Enfournez pour 10 minutes et servez chaud, parsemé de basilic frais.

2. Salade de pâtes à la méditerranéenne

Une salade de pâtes à la méditerranéenne est une option délicieuse et rafraîchissante pour un dimanche midi ensoleillé.

Cette recette est très facile à réaliser et ne nécessite que quelques ingrédients.

Ingrédients : pâtes courtes, tomates cerises, concombre, olives noires, feta, origan, huile d’olive, vinaigre balsamique, sel et poivre.

pâtes courtes, tomates cerises, concombre, olives noires, feta, origan, huile d’olive, vinaigre balsamique, sel et poivre. Préparation : Faites cuire les pâtes selon les instructions du paquet. Pendant ce temps, lavez et coupez les légumes en petits morceaux. Égouttez les pâtes et laissez-les refroidir. Dans un saladier, mélangez les pâtes avec les légumes, la feta émiettée et les olives. Arrosez d’huile d’olive et de vinaigre balsamique, puis assaisonnez avec l’origan, le sel et le poivre. Mélangez bien et servez frais.

3. Quiche lorraine express

La quiche lorraine est un classique de la cuisine française qui se prête parfaitement à un déjeuner dominical.

Voici une version express qui vous permettra de la préparer en un temps record.

Ingrédients : 1 pâte feuilletée, 200g de lardons, 3 œufs, 25cl de crème fraîche, 100g de gruyère râpé, sel et poivre.

1 pâte feuilletée, 200g de lardons, 3 œufs, 25cl de crème fraîche, 100g de gruyère râpé, sel et poivre. Préparation : Préchauffez votre four à 180°C. Faites revenir les lardons dans une poêle sans ajout de matière grasse. Déroulez la pâte feuilletée dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Dans un saladier, battez les œufs avec la crème fraîche, puis ajoutez les lardons et le gruyère râpé. Assaisonnez avec le sel et le poivre, puis versez la préparation sur la pâte. Enfournez pour 35 minutes et servez chaud ou tiède.

4. Croque-monsieur au jambon et au fromage

Les croque-monsieur au jambon et au fromage sont un grand classique du déjeuner rapide et gourmand.

Ils sont très simples à réaliser et peuvent être accompagnés d’une salade verte pour un repas équilibré.

Ingrédients : 8 tranches de pain de mie, 4 tranches de jambon, 8 tranches de fromage type Emmental, beurre, sel et poivre.

8 tranches de pain de mie, 4 tranches de jambon, 8 tranches de fromage type Emmental, beurre, sel et poivre. Préparation : Beurrez légèrement les tranches de pain de mie. Sur 4 tranches, déposez une tranche de fromage, une tranche de jambon, puis une autre tranche de fromage. Recouvrez avec les 4 autres tranches de pain de mie, côté beurré à l’extérieur. Faites chauffer une poêle ou un appareil à croque-monsieur, puis faites cuire les croque-monsieur jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et que le fromage soit fondu. Servez chaud avec une salade verte.

5. Tartines au saumon fumé et à l’avocat

Les tartines au saumon fumé et à l’avocat sont une excellente idée pour un déjeuner rapide, frais et savoureux.

Elles sont très simples à réaliser et ne nécessitent que quelques ingrédients de qualité.

Ingrédients : pain de campagne, saumon fumé, avocats, crème fraîche épaisse, jus de citron, aneth, sel et poivre.

pain de campagne, saumon fumé, avocats, crème fraîche épaisse, jus de citron, aneth, sel et poivre. Préparation : Toastez légèrement les tranches de pain de campagne. Pendant ce temps, épluchez et écrasez les avocats à la fourchette, puis ajoutez le jus de citron, la crème fraîche, l’aneth, le sel et le poivre. Tartinez généreusement les tranches de pain avec la préparation à l’avocat, puis déposez une tranche de saumon fumé sur chaque tartine. Servez frais, accompagné d’une salade verte.

6. Omelette aux champignons et au fromage

Une omelette aux champignons et au fromage est une recette rapide et délicieuse, idéale pour un dimanche midi convivial.

Vous pouvez adapter cette recette en fonction de vos goûts et des ingrédients que vous avez à disposition.

Ingrédients : 6 œufs, 250g de champignons, 100g de fromage râpé, persil, huile d’olive, sel et poivre.

6 œufs, 250g de champignons, 100g de fromage râpé, persil, huile d’olive, sel et poivre. Préparation : Lavez et émincez les champignons, puis faites-les revenir dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Pendant ce temps, battez les œufs dans un saladier, puis ajoutez le fromage râpé et le persil ciselé. Versez les œufs battus sur les champignons dans la poêle, puis laissez cuire à feu moyen jusqu’à ce que l’omelette soit bien prise. Servez chaud avec une salade verte.

7. Club sandwich au poulet et à la mayonnaise

Le club sandwich au poulet et à la mayonnaise est une recette rapide et gourmande qui ravira les amateurs de cuisine américaine.

Il est très simple à réaliser et peut être dégusté avec une salade verte ou des frites pour un repas complet.

Ingrédients : 12 tranches de pain de mie, 2 blancs de poulet cuits, 4 tranches de bacon, laitue, tomates, mayonnaise, sel et poivre.

12 tranches de pain de mie, 2 blancs de poulet cuits, 4 tranches de bacon, laitue, tomates, mayonnaise, sel et poivre. Préparation : Faites griller les tranches de pain de mie et les tranches de bacon. Coupez les blancs de poulet en fines tranches. Lavez la laitue et les tomates, puis coupez les tomates en rondelles. Tartinez chaque tranche de pain de mie avec de la mayonnaise. Montez les club sandwichs en superposant une tranche de pain de mie, de la laitue, des tranches de poulet, une autre tranche de pain de mie, des rondelles de tomate, du bacon et enfin une dernière tranche de pain de mie. Maintenez les sandwichs avec des piques en bois et servez accompagné d’une salade verte ou de frites.

8. Salade de quinoa aux légumes et au poulet grillé

La salade de quinoa aux légumes et au poulet grillé est une option saine et délicieuse pour un dimanche midi équilibré.

Cette recette est très rapide à préparer et peut être modifiée en fonction de vos préférences et des ingrédients que vous avez à disposition.

Ingrédients : 200g de quinoa, 2 blancs de poulet, tomates cerises, concombre, poivron, oignon rouge, feta, huile d’olive, jus de citron, persil, sel et poivre.

200g de quinoa, 2 blancs de poulet, tomates cerises, concombre, poivron, oignon rouge, feta, huile d’olive, jus de citron, persil, sel et poivre. Préparation : Faites cuire le quinoa selon les instructions du paquet, puis laissez-le refroidir. Pendant ce temps, faites griller les blancs de poulet dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Laissez-les refroidir, puis coupez-les en morceaux. Lavez et coupez les légumes en petits dés. Dans un saladier, mélangez le quinoa, les légumes, le poulet et la feta émiettée. Arrosez d’un filet d’huile d’olive et de jus de citron, puis ajoutez le persil ciselé, le sel et le poivre. Mélangez bien et servez frais.

9. Tarte fine aux légumes et au chèvre

La tarte fine aux légumes et au chèvre est une recette rapide et savoureuse qui fera sensation lors de votre dimanche midi.

Elle est très simple à réaliser et peut être adaptée en fonction des légumes de saison et de vos préférences.

Ingrédients : 1 pâte feuilletée, 2 courgettes, 2 tomates, 1 poivron, 1 bûche de chèvre, huile d’olive, herbes de Provence, sel et poivre.

1 pâte feuilletée, 2 courgettes, 2 tomates, 1 poivron, 1 bûche de chèvre, huile d’olive, herbes de Provence, sel et poivre. Préparation : Préchauffez votre four à 180°C. Lavez et coupez les légumes en fines rondelles. Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Disposez les rondelles de légumes en rosace sur la pâte, puis ajoutez des morceaux de chèvre. Arrosez d’un filet d’huile d’olive, puis saupoudrez d’herbes de Provence, de sel et de poivre. Enfournez pour 25 minutes et servez chaud ou tiède.

10. Wraps au thon et à la crème d’avocat

Les wraps au thon et à la crème d’avocat sont une recette originale et rapide pour un dimanche midi convivial.

Ils sont très simples à réaliser et peuvent être dégustés avec une salade verte pour un repas équilibré.

Ingrédients : 4 tortillas de blé, 1 boîte de thon au naturel, 2 avocats, 1 échalote, jus de citron, fromage frais, ciboulette, sel et poivre.

4 tortillas de blé, 1 boîte de thon au naturel, 2 avocats, 1 échalote, jus de citron, fromage frais, ciboulette, sel et poivre. Préparation : Égouttez le thon et émiettez-le. Épluchez et écrasez les avocats à la fourchette, puis ajoutez le jus de citron, l’échalote émincée, le fromage frais, la ciboulette ciselée, le sel et le poivre. Mélangez bien. Répartissez la crème d’avocat sur les tortillas, puis ajoutez le thon émietté. Roulez les tortillas bien serrées et coupez-les en deux. Servez frais avec une salade verte.

11. Salade Caesar au poulet grillé

La salade Caesar au poulet grillé est une recette incontournable de la cuisine américaine qui plaira à coup sûr à vos convives lors d’un dimanche midi.

Cette recette est rapide à réaliser et peut être accompagnée de croûtons et de copeaux de parmesan pour encore plus de gourmandise.

Ingrédients : laitue romaine, 2 blancs de poulet, croûtons, parmesan, sauce Caesar, sel et poivre.

laitue romaine, 2 blancs de poulet, croûtons, parmesan, sauce Caesar, sel et poivre. Préparation : Lavez et essorez la laitue romaine, puis coupez-la en morceaux. Faites griller les blancs de poulet dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Laissez-les refroidir, puis coupez-les en morceaux. Dans un saladier, mélangez la laitue, le poulet, les croûtons et la sauce Caesar. Servez frais, parsemé de copeaux de parmesan.

12. Galettes de pommes de terre à la poêle

Les galettes de pommes de terre à la poêle sont une recette rapide et délicieuse qui ravira petits et grands lors d’un dimanche midi.

Elles sont très simples à réaliser et peuvent être servies avec une salade verte pour un repas complet.

Ingrédients : 6 pommes de terre, 1 oignon, 1 œuf, farine, huile d’olive, sel et poivre.

6 pommes de terre, 1 oignon, 1 œuf, farine, huile d’olive, sel et poivre. Préparation : Épluchez et râpez les pommes de terre. Émincez l’oignon. Dans un saladier, mélangez les pommes de terre râpées, l’oignon, l’œuf, 2 cuillères à soupe de farine, le sel et le poivre. Formez des galettes avec vos mains et faites-les cuire dans une poêle avec un filet d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Servez chaud avec une salade verte.

13. Carpaccio de bœuf à la roquette

Le carpaccio de bœuf à la roquette est une recette rapide, légère et savoureuse pour un dimanche midi réussi.

Cette recette est très simple à réaliser et peut être agrémentée de copeaux de parmesan et d’un filet d’huile d’olive pour encore plus de saveurs.

Ingrédients : 300g de carpaccio de bœuf, roquette, parmesan, huile d’olive, jus de citron, sel et poivre.

300g de carpaccio de bœuf, roquette, parmesan, huile d’olive, jus de citron, sel et poivre. Préparation : Disposez les tranches de carpaccio de bœuf sur un plat de service. Lavez et essorez la roquette, puis répartissez-la sur le carpaccio. Arrosez d’un filet d’huile d’olive et de jus de citron, puis assaisonnez avec le sel et le poivre. Servez frais, parsemé de copeaux de parmesan.

14. Gratin de courgettes au chèvre

Le gratin de courgettes au chèvre est une recette rapide et savoureuse qui plaira à coup sûr à vos convives lors d’un dimanche midi.

Ce plat est très simple à réaliser et peut être accompagné d’une salade verte pour un repas complet et équilibré.

Ingrédients : 4 courgettes, 1 bûche de chèvre, 20cl de crème fraîche, 2 œufs, gruyère râpé, huile d’olive, sel et poivre.

4 courgettes, 1 bûche de chèvre, 20cl de crème fraîche, 2 œufs, gruyère râpé, huile d’olive, sel et poivre. Préparation : Préchauffez votre four à 180°C. Lavez et coupez les courgettes en rondelles. Faites-les revenir dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Pendant ce temps, coupez la bûche de chèvre en morceaux. Dans un saladier, mélangez la crème fraîche et les œufs, puis ajoutez le chèvre et le gruyère râpé. Assaisonnez avec le sel et le poivre. Dans un plat à gratin, disposez les courgettes, puis versez la préparation au chèvre. Enfournez pour 30 minutes et servez chaud avec une salade verte.

15. Spaghettis à la carbonara

Les spaghettis à la carbonara sont un grand classique de la cuisine italienne qui fera sensation lors de votre dimanche midi.

Cette recette est rapide et facile à réaliser, et ravira à coup sûr les amateurs de pâtes et de cuisine ensoleillée.

Ingrédients : 400g de spaghettis, 200g de lardons, 3 œufs, 100g de parmesan râpé, huile d’olive, sel et poivre.

400g de spaghettis, 200g de lardons, 3 œufs, 100g de parmesan râpé, huile d’olive, sel et poivre. Préparation : Faites cuire les spaghettis selon les instructions du paquet. Pendant ce temps, faites revenir les lardons dans une poêle sans ajout de matière grasse. Dans un saladier, battez les œufs avec le parmesan râpé, puis assaisonnez avec le sel et le poivre. Égouttez les spaghettis et mélangez-les avec les lardons et la sauce aux œufs. Servez chaud, parsemé de parmesan râpé et accompagné d’une salade verte.

Ces 15 recettes rapides et savoureuses vous permettront de profiter pleinement de votre dimanche midi en famille ou entre amis, sans passer des heures en cuisine. Alors, n’hésitez plus et laissez-vous tenter par ces délicieuses propositions qui feront de votre repas dominical un moment convivial et gourmand. Bon appétit !