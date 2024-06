12 recettes végétariennes délicieuses pour ravir vos papilles

Vous êtes à la recherche de recettes végétariennes savoureuses et originales pour vous régaler tout en préservant notre planète ?

Ne cherchez plus, nous avons concocté pour vous une sélection de 12 recettes végétariennes délicieuses qui raviront vos papilles et celles de vos convives.

De l’entrée au dessert, en passant par des plats principaux faciles à réaliser, vous allez adorer ces associations de saveurs et de textures.

1. Bruschettas aux légumes grillés et chèvre frais

Rien de tel qu’une entrée fraîche et colorée pour commencer un repas convivial. Les bruschettas aux légumes grillés et chèvre frais sont une option idéale pour ravir les amateurs de légumes et de fromage.

Faites griller des tranches de pain de campagne

Coupez des légumes de saison (aubergines, courgettes, poivrons, tomates) en tranches et faites-les griller

Tartinez vos tranches de pain avec du chèvre frais

Ajoutez les légumes grillés et assaisonnez avec de l’huile d’olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence

Simple et rapide à réaliser, cette entrée sera parfaite pour un repas entre amis ou en famille.

2. Salade de quinoa aux légumes croquants et feta

Une salade complète, colorée et riche en saveurs pour un repas léger et équilibré. Le quinoa est une source de protéines intéressante pour les végétariens et se marie parfaitement avec des légumes frais et croquants.

Cuisez le quinoa selon les instructions du paquet

Coupez des légumes croquants (concombre, poivron, tomates, radis) en dés

Émiettez de la feta

Mélangez le tout avec une vinaigrette à base d’huile d’olive, de jus de citron et de menthe fraîche

Une option rafraîchissante et nourrissante qui conviendra parfaitement aux repas d’été.

3. Gratin de courgettes à la ricotta et basilic

Le gratin de courgettes à la ricotta et basilic est un plat réconfortant et gourmand qui plaira aux petits et aux grands. La douceur de la ricotta se marie à merveille avec le parfum du basilic et la texture fondante des courgettes.

Coupez des courgettes en rondelles et faites-les revenir à la poêle

Préparez une sauce à base de ricotta, d’œufs, de parmesan, de basilic, de sel et de poivre

Disposez les courgettes dans un plat à gratin, recouvrez de sauce et enfournez à 180°C pendant 30 minutes

Accompagnez ce gratin d’une salade verte pour un repas équilibré et savoureux.

4. Curry de légumes et pois chiches

Voici un plat réchauffant, épicé et plein de saveurs qui vous transportera directement en Inde. Les pois chiches sont une excellente source de protéines végétales et apportent du croquant à ce curry de légumes.

Faites revenir des légumes de saison (carottes, courgettes, aubergines, poivrons) avec des oignons et de l’ail

Ajoutez des pois chiches cuits, du lait de coco, du coulis de tomate et des épices (curry, cumin, coriandre, piment)

Laissez mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres

Servez avec du riz basmati ou du pain naan

Ce plat savoureux et généreux ravira les amateurs de cuisine indienne et les végétariens en quête de recettes originales.

5. Risotto aux champignons et parmesan

Le risotto est un plat italien réconfortant et gourmand, que l’on peut décliner avec de nombreux ingrédients. Ici, nous vous proposons une version aux champignons et au parmesan, pour un résultat crémeux et savoureux.

Faites revenir des oignons et des champignons de Paris émincés dans de l’huile d’olive

Ajoutez du riz Arborio et mélangez jusqu’à ce qu’il devienne translucide

Versez progressivement du bouillon de légumes chaud en remuant constamment

Une fois le riz cuit, incorporez du parmesan râpé et du beurre pour un résultat crémeux

Accompagnez ce risotto d’une salade verte et d’un bon verre de vin italien pour un repas gourmand et raffiné.

6. Lasagnes aux légumes et béchamel

Les lasagnes sont un plat convivial et généreux que l’on peut décliner en version végétarienne avec des légumes de saison et une béchamel onctueuse.

Préparez une sauce tomate avec des légumes de saison (courgettes, aubergines, poivrons, champignons)

Préparez une béchamel avec du beurre, de la farine, du lait, du sel, du poivre et de la noix de muscade

Montez les lasagnes en alternant des couches de pâtes, de sauce tomate aux légumes et de béchamel

Terminez par une couche de béchamel et saupoudrez de fromage râpé (parmesan, emmental, gruyère)

Enfournez à 180°C pendant 30 à 40 minutes jusqu’à ce que le dessus soit bien gratiné

Ces lasagnes végétariennes feront l’unanimité à table et peuvent être préparées à l’avance pour un repas sans stress.

7. Tarte aux légumes du soleil et pesto

Une tarte salée aux légumes du soleil et au pesto, pour un repas estival et ensoleillé. Facile à réaliser, cette tarte est idéale pour un pique-nique ou un repas sur le pouce.

Étalez une pâte brisée ou feuilletée dans un moule à tarte

Tartinez le fond de tarte avec du pesto

Coupez des légumes du soleil (tomates, courgettes, aubergines, poivrons) en tranches ou en dés et disposez-les sur le pesto

Saupoudrez de fromage râpé et d’herbes de Provence

Enfournez à 180°C pendant 30 à 40 minutes jusqu’à ce que la pâte soit dorée et croustillante

Servez cette tarte chaude ou froide avec une salade verte pour un repas complet et savoureux.

8. Poêlée de légumes à la provençale et boulgour

Une poêlée de légumes à la provençale, parfumée et colorée, accompagnée de boulgour pour un repas équilibré et rassasiant. Cette recette peut être adaptée selon les légumes de saison et vos préférences.

Faites cuire le boulgour selon les instructions du paquet

Dans une poêle, faites revenir des légumes de saison (tomates, courgettes, aubergines, poivrons, oignons) avec de l’ail et des herbes de Provence

Assaisonnez avec de l’huile d’olive, du sel et du poivre

Servez la poêlée de légumes avec le boulgour et parsemez de basilic frais

Un plat simple et rapide à réaliser, idéal pour un repas en semaine après une longue journée de travail.

9. Galettes de lentilles corail et légumes

Des galettes de lentilles corail et légumes pour changer des traditionnelles galettes de pommes de terre. Riches en protéines, ces galettes sont nourrissantes et savoureuses.

Faites cuire des lentilles corail selon les instructions du paquet

Râpez des légumes de saison (carottes, courgettes, betteraves) et mélangez-les avec les lentilles corail cuites

Ajoutez des œufs, de la farine, du sel, du poivre et des épices (cumin, curry, paprika) pour lier le mélange

Formez des galettes avec vos mains et faites-les cuire à la poêle avec un peu d’huile d’olive

Servez ces galettes chaudes avec une sauce au yaourt et des légumes verts pour un repas équilibré et gourmand.

10. Chili sin carne

Le chili sin carne est une version végétarienne du célèbre chili con carne, avec du tofu ou des légumineuses à la place de la viande. Un plat épicé et réconfortant qui fait voyager les papilles.

Faites revenir des oignons et de l’ail avec du tofu émietté ou des haricots rouges cuits

Ajoutez des tomates concassées, des épices (cumin, paprika, piment) et du bouillon de légumes

Laissez mijoter jusqu’à ce que la sauce épaississe et que les saveurs se mélangent

Servez avec du riz, des tortillas ou des chips de maïs et des légumes verts

Un plat convivial et généreux, parfait pour réchauffer les soirées d’hiver.

11. Gratin dauphinois au chèvre

Le gratin dauphinois est un plat traditionnel français à base de pommes de terre et de crème. Ici, nous vous proposons une version au chèvre pour apporter une touche d’originalité et de gourmandise.

Épluchez et coupez des pommes de terre en fines rondelles

Disposez-les dans un plat à gratin en alternant avec des tranches de chèvre

Versez de la crème fraîche liquide mélangée à du lait, du sel, du poivre et de la noix de muscade

Enfournez à 180°C pendant 1 heure jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres et le dessus bien gratiné

Servez ce gratin dauphinois au chèvre avec une salade verte pour un repas réconfortant et savoureux.

12. Crumble aux fruits de saison

Pour finir sur une note sucrée, voici un dessert simple et gourmand : le crumble aux fruits de saison. Adaptez cette recette selon les fruits disponibles et vos envies.

Épluchez et coupez des fruits de saison (pommes, poires, pêches, abricots, rhubarbe, fraises, etc.) en morceaux

Disposez-les dans un plat allant au four et saupoudrez de sucre et d’épices si désiré (cannelle, vanille, gingembre)

Préparez la pâte à crumble en mélangeant de la farine, du sucre, du beurre et éventuellement des flocons d’avoine pour plus de croustillant

Émiettez la pâte à crumble sur les fruits et enfournez à 180°C pendant 30 à 40 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et croustillant

Servez ce crumble aux fruits de saison tiède ou froid, accompagné d’une boule de glace à la vanille, de crème anglaise ou de chantilly pour un dessert gourmand et convivial.

Voilà donc nos 12 recettes végétariennes délicieuses qui sauront ravir les papilles des petits et grands, végétariens ou non. N’hésitez pas à adapter ces recettes selon vos goûts, les légumes de saison et les ingrédients dont vous disposez. La cuisine végétarienne offre une multitude de possibilités et de saveurs à explorer, alors laissez libre cours à votre créativité et régalez-vous !

Enfin, n’oubliez pas que cuisiner végétarien est non seulement bon pour votre santé, mais pour l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Alors n’hésitez pas à partager ces recettes avec vos proches et à les initier aux plaisirs de la cuisine végétarienne. Bon appétit !