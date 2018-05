Impact Campus, levier de solidarités

Le projet d’Impact Campus, c’est d’être un accélérateur de solidarités. Mais pas que. L’organisme dirigé par Michel Augendre veut faire des étudiants les vrais acteurs du changement.

Pousser les jeunes vers l’engagement, c’est l’objectif qu’Impact Campus s’est fixé. Fondée début 2017, la start-up aspire à rendre l’engagement plus compréhensible et plus accessible pour les étudiants. « On a fait une enquête, on a vu que 80 % aimeraient s’engager, mais seulement 15 % le font ! » constate son créateur, Michel Augendre.

En partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur, Impact Campus encourage les étudiants à réfléchir, s’interroger et critiquer les défis de la mondialisation et de la transition écologique. Cet aspect est au cœur du projet, celui-ci se référant aux 17 Objectifs de Développement Durable définis en 2015 par l’ONU.

La start up accompagne ainsi les établissements d’enseignement supérieur pour intégrer ces nouveaux cours. La méthode d’enseignement est basée sur trois éléments : une présence physique sur les campus qui permet d’informer et d’accompagner les étudiants, des enseignements en ligne facilement accessibles et un programme étape par étape pour « passer à l’action ».

Des Trophées vraiment solidaires

Impact Campus veut ainsi proposer de nouvelles alternatives pour les étudiants, notamment à l’international. « Il faut sortir de cette logique de se dire : « Nous sommes les Occidentaux, donc nous savons », résume Michel Augendre, il faut proposer un échange de compétences, car nous aussi nous avons beaucoup à apprendre de l’autre. »

Ce programme est un prolongement des Trophées Solidaires, un concours de projets étudiants sur la question de la solidarité et du développement durable. Un concours qui a lui aussi été créé par Michel Augendre en 2012. « Il n’y a pas eu de déclic, mais un processus logique. Je m’intéressais aux multiples projets étudiants qui essaimaient un peu partout. Dans ce but de stimuler les jeunes dans cette voie, j’ai voulu créer les Trophées Solidaires, qui accompagnent les jeunes à s’engager dans des projets de société. » Un véritable réseau est aujourd’hui créé autour de ces questions et cela avec un but précis : donner plus de sens aux études des jeunes.

Aujourd’hui, Impact Campus développe son dispositif dans 5 établissements pilotes (EM Lyon Business School, EPF Ecole d’Ingénieur-e-s, Université Paris Nanterre, MBA ESG, Paris School of Business) et se prépare pour la rentrée prochaine à répondre à une demande croissante des écoles et universités.