Respect mag et l’Institut des Cultures d’Islam : un lien naturel

L’établissement culturel de la Ville de Paris et Respect mag sont fiers de vous annoncer un accord de partenariat, qui comprendra de belles surprises dans les temps à venir !

Un nouveau chapitre de l’histoire de Respect mag s’ouvre avec un bel accord de partenariat noué entre l’Institut des Cultures d’Islam et notre média !

Situé dans le quartier cosmopolite de la Goutte d’Or (Paris 18ème), ouvert sur le monde, cet établissement culturel de la Ville de Paris se veut être le relai de ce vivier de création qu’est le monde arabe dans ce qui fait sa diversité, d’un point de vue cultuel mais aussi culturel. Des conférences, des expositions et autres spectacles vivants jalonnent les programmes de cet organisme créé en 2006.

Respect mag ne pouvait pas ne pas être le partenaire d’un tel établissement. Fortement lié intellectuellement avec l’ICI, notre média tient à être aux premières lignes de ses manifestations fédératrices.

L’ICI et Respect mag ont d’ores et déjà noué leur lien dans le cadre de la saison « Lettres ouvertes : de la calligraphie au street-art » qui explore les dimensions calligraphiques dans les arts actuels à travers une exposition et de nombreux événements : arts de la scène, projections, conférences, débats, ateliers jeune public…

Ce qui n’est que le début d’une longue et belle collaboration !