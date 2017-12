L’engagement solidaire de TF1 Initiatives

TF1 Initiatives est lancée. Le programme solidaire et durable du groupe TF1 compte répondre à des défis sociétaux d’envergure. En premier lieu ceux de l’égalité et de la solidarité.

TF1 s’est lancée dans une belle démarche d’engagement sociétal. Le groupe l’a montré lundi 4 décembre, à l’occasion du lancement de TF1 Initiatives dans leurs locaux. C’est Gilles Pélisson, le patron de la chaîne himself, qui a officiellement lancé des festivités qui marque une volonté réelle de la part de la première chaîne européenne de s’inscrire dans une démarche solidaire, inclusive et durable.

« Nous nous devons d’être représentatifs de la diversité française », de « promouvoir le lien social et la solidarité » et d’agir pour « la préservation de l’environnement, non seulement en tant qu’entreprise mais aussi à travers les programmes d’information ou de fiction », a développé le boss de la première chaîne. Gilles Pélisson compte engager TF1 dans un rôle de représentant dans sa pleine diversité la société française.

L’objectif de l’action ? Soutenir les associations qui travaillent auprès des plus précaires, en mettant le temps d’antenne de ses chaînes au service de causes nobles, afin de financer des projets en lien avec la solidarité pour, selon les mots du sociologue Abdennour Bidar lui aussi présent à cette grande conférence de lancement, « rendre désirable le fait de vivre ensemble ». Tout un programme qui sera, au fil du temps, mis en action au service d’actions concrètes. Côté info, le groupe TF1 travaille d’ores et déjà à augmenter la présence des femmes dans leurs journaux.