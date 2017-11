E-Fabrik’ : un projet qui soude l’ingéniosité à la solidarité

Initié par l’association Traces, le projet E-Fabrik’ vise à se réapproprier la technologie pour construire des objets utiles répondant aux besoins des personnes en situation de handicap.

C’est au collège que débutent habituellement les cours de technologie. Les jeunes y apprennent à se servir des outils numériques et à développer leur créativité. Mais ces compétences sont-elles toujours utilisées par la suite? Dans le but de transmettre leur passion pour les sciences, l’association Traces a mis en place des activités et des projets pédagogiques alliant technique et utilité. Parmi eux, le projet E-Fabrik‘. « Créé il y a deux ans, il s’adresse à des jeunes âgés entre 13 et 25 ans, pour la plupart en décrochage scolaire ou éloignés de l’emploi, désireux de participer à une action concrète et solidaire », explique Vanessa Mignan, responsable du pôle Engagement des publics chez Traces.

E-Fabrik’, trinôme gagnant

En avril 2017, à Sarcelles, des élèves de l’École de la 2e Chance faisaient partie des nombreux participants de la région Île-de-France. Mis en relation avec des résidents de la Maison d’accueil spécialisée Odette Savage, ils ont cherché et imaginé des objets adaptés aux besoins de ces personnes en situation de handicap. Pour les construire, ils ont bénéficié de formations et d’outils numériques délivrés par les makers de la coopérative Poincarré de Saint-Denis. Une structure collaborative qui met à disposition des citoyens un atelier de création numérique et informatique (FabLab). « À l’issue d’un parcours de deux semaines, en plus d’avoir donné corps à leurs idées, ils ont acquis des compétences techniques et sociales à mettre en valeur sur leur CV », se félicite Vanessa Mignan, qui entend bien prouver que la science est un levier puissant de cohésion et d’émancipation.

Dès le 8 janvier 2018, E-Fabrik’ proposera une formation professionnalisante à 15 jeunes âgés entre 18 et 30 ans. Ce parcours, d’une durée de cinq mois, les amènera à devenir à la fois experts en fabrication numérique et connaisseurs du secteur du handicap et du médico-social. Les débouchés sont nombreux : référent numérique d’une structure handicap, assistant fabrication numérique, ergothérapeute, etc.