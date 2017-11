Handicap : les nouvelles technologies, secteur phare pour l’emploi ?

Les nouvelles technologies sont à la pointe du progrès dans le domaine du handicap. Petites et grandes entreprises œuvrent ensemble à faire en sorte que les personnes à mobilité réduite aient les mêmes droits, y compris, professionnels, que les valides. Et on vous le prouve !

Handivisio, le vidéo-recrutement au service du handicap

Utiliser la vidéo sur Internet pour accompagner les personnes en situation de handicap vers l’emploi : telle est l’ambition de Jobinlive, une start-up marseillaise. Créée en 2009, la structure veut considérablement faciliter la mise en relation entre les candidats et les recruteurs. Pour ce faire, Jobinlive a mis en place Handivisio, un outil de vidéo-recrutement qui permet de valoriser les compétences des personnes en situation de handicap.

Un collectif pour l’emploi des personnes handicapées dans le numérique Handi-numérique est un collectif de 14 entreprises. Jusque-là, rien de bien original. Sauf que ces 14 entreprises ont toutes pour vocation de faire connaître les métiers du numérique aux personnes en situation de handicap, et les informer sur l’évolution de la technologie au sujet de leur insertion professionnelle. Un argument supplémentaire pour leur futur recrutement !

Airbus à la pointe de la technologie au service du handicap Airbus ne fait pas que de construire des avions surpuissants. Il permet aussi à ses salariés en situation de handicap de pouvoir travailler dans d’excellentes conditions… technologiques. En effet, la société a mis en place un contrôle vocal des écrans à distance qui a pour effet d’ouvrir les portes de l’informatique aux déficients visuels. L’autre avancée, c’est la visio-interprétation, un service qui traduit immédiatement un discours aux malentendants.



Infographie

Les entreprises investissent dans le domaine du handicap. Même si cela reste encore assez faible au regard de leurs dépenses globales, un pas supplémentaire est fait dans l’inclusion et l’accessibilité des personnes atteintes de handicap. La preuve en chiffres.