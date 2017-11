« Les Handi Tech Trophy récompensent ces entreprises qui développent des technologies inclusives »

Un nouveau trophée veut faire avancer l’inclusion des personnes en situation de handicap, grâce à la mise en relation des acteurs reconnus sur cette thématique avec les grandes entreprises et la French Tech.

Les Handi Tech Trophy sont tout nouveaux, mais ne manquent pas d’ambition ! Pour leur première édition, qui se tiendra le 13 novembre 2017 à Paris, ces trophées pour la technologie et l’inclusion récompenseront des initiatives innovantes dans six catégories, parmi lesquelles on peut citer « intelligence artificielle » et « robotique ».

Un projet, lancé par JobinLive, qui rassemble un grand nombre de partenaires, issus de milieux différents. On peut citer LADAPT, BPI France, IBM, EDF, la French Tech, mais aussi l’école polytechnique… Une longue liste dans laquelle se retrouvent des acteurs dans l’emploi des personnes en situation de handicap, d’autres spécialisés dans l’innovation, la formation et l’éducation, ou encore des médias. Franck Duthil, Président de JobInLive et fondateur des Handi Tech Trophy revient sur cette initiative.

D’où est venue l’idée des Handi Tech Trophy ?

On s’est aperçu que les avancées technologiques actuelles, notamment dans la robotique, l’intelligence artificielle ou la biotech, permettaient d’apporter des réponses concrètes à des enjeux de société comme vieillir dans de meilleures conditions, accroître la mobilité de tous, vivre plus longtemps. Ces progrès sont davantage portés aux États-Unis, notamment par une poignée de milliardaires qui espèrent devenir des hommes augmentés ou immortels.

En partant de ce constat, on s’est dit que ce serait bien que ces progrès soient accessibles à tous, et profitent à ceux qui en ont besoin. Avec un écosystème aussi brillant en France, reconnu pour l’excellence de ses formations et de ses ingénieurs, ce serait bien que des valeurs morales en émanent. Les Handi Tech Trophy, c’est ça ! C’est récompenser ces entreprises de la French Tech qui développent des technologies inclusives.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce projet ?

Cela fait 11 ans que nous travaillons pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous traitons notamment avec de grandes entreprises. Là, nous avons constaté que le sujet du handicap en entreprise est souvent géré de façon très enclavée par rapport au reste de l’organisation. Ce que nous avons voulu faire justement avec ces trophées, c’est rendre cette thématique beaucoup plus stratégique pour les entreprises, de la décloisonner complètement et créer des passerelles entre les univers de l’innovation, de la stratégie en entreprise et du handicap. Il est clair qu’aujourd’hui, avec les partenaires impliqués, cela atteste de la réussite de notre ambition. On a eu une mobilisation très forte.

En quoi êtes-vous différent des autres prix sur le handicap ?

C’est vrai que les autres prix, jusqu’à présent, s’adressaient à un écosystème du handicap. Notre volonté est vraiment d’aller vers des univers qui n’étaient pas sensibilisés à cette thématique.

On a aussi des grandes entreprises qui souhaitent développer des technologies inclusives. Et à travers ces trophées, ces entreprises s’offrent la possibilité de rencontrer des ingénieurs passionnés qui, eux-mêmes, travaillent sur cette idée d’un monde plus inclusif à travers la technologie.

Ces projets que nous avons aimés

Partenaire des Handi Tech Trophy, la rédaction de Respect mag a sélectionné six initiatives qui peuvent aider l’employé d’aujourd’hui ou de demain.