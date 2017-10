La question de l’égalité homme-femme dans les espaces publics préoccupe de plus en plus la population française. Il y a encore beaucoup à faire et EQUALIciTY est là pour changer la donne…

Depuis l’année dernière, la question de l’égalité d’accès aux espaces publics fait beaucoup débattre. Dans l’actualité, ce débat s’est traduit par des échanges passionnés, après des reportages faisant état de discriminations envers les femmes autour de La Chapelle, à Paris, ou encore de la non-présence de ces dernières dans les cafés de Sevran ou de Creil, en région parisienne.

Si certains de ces sujets ont depuis été vivement critiqués par des journalistes, notamment sur la méthodologie, ces polémiques servent à alimenter un constat qui n’est pas seulement visible dans les quartiers dits « difficiles » de France et de Navarre : l’accès aux espaces publics n’est pas le même selon notre genre. On a beau critiquer de nombreux pays sur le traitement fait aux femmes, contraintes de rester cloîtrées chez elles, la France a également des progrès à faire.

61 % estiment que les hommes sont traités avec plus de respect que les femmes dans l’espace public

Selon une étude Opinion Way, 61 % des personnes interrogées (échantillon mixte) estiment que les hommes sont traités avec plus de respect que les femmes dans l’espace public, c’est-à-dire dans la rue, les transports… Ces chiffres nous ont été révélés lors de la conférence de presse d’EQUALIciTY, organisée par TEDxChampsÉlysées Women (Respect mag est partenaire). Autour d’un café, ce matin du 11 octobre, à Paris, une majorité de femmes se sont réunies pour en savoir un peu plus sur cet événement qui aura lieu le 3 novembre (plus d’informations à la fin de l’article). Le but : réfléchir à l’égalité dans les espaces publics, autant physiques que virtuels.

Pour Jeanne d’Hauteserre, maire LR du 8ème arrondissement qui a permis d’organiser ce point presse au sein de sa mairie, ce problème est avant tout lié à «l’éducation » avant d’ajouter : « Je suis effarée de ces résultats (du sondage, ndlr), de voir que la jeune génération est encore machiste. Après, je fais beaucoup de mariages et je vois des hommes de 20 ans très respectueux. On voit aussi que les hommes s’impliquent plus dans la vie familiale. Il faut qu’on soit complémentaires », ajoute la maire du 8ème arrondissement de Paris.

Les hommes doivent être présents dans cette réflexion

En effet, les hommes doivent aussi être impliqués dans cette réflexion. C’est la raison pour laquelle Béatrice Duboisset, organisatrice d’EQUALIciTY promet la présence d’au moins deux hommes le 3 novembre, mais aussi l’implication de HeForShe, campagne de solidarité pour l’égalité des sexes lancée par l’ONU Femmes, ou encore des Hacktivateurs, asso qui regroupe des passionnés de nouvelles technologies, aux côtés de groupes comme le collectif féministe 52 pour mener des ateliers sur la question de l’égalité dans les espaces publics. Cela devient une urgence. Alors que la secrétaire d’État à l’égalité hommes-femmes, Marlène Schiappa, annonçait le 11 octobre son projet de verbalisation du harcèlement de rue, certains groupes féministes comme Lallab se sont déjà prononcés contre la pénalisation.

Prendre le temps de réfléchir ainsi à nos espaces publics, entre acteurs de la société civile, pouvoirs publics, « simples citoyens », hommes et femmes, devient une priorité qui touche autant de domaines : le sport, les transports, la politique, l’école, l’économie… Bref, la société de demain.

EQUALIciTY : rendez-vous le 3 novembre à la Salle Pleyel !

Parce que l’égalité ne se décrète pas, mais se construit ensemble,#TEDxCEWomen lance sa 4ème édition « #EQUALIciTY ». La place de la femme dans la société est souvent réduite à celle de sa place dans l’entreprise. Et pourtant, l’enjeu de l’égalité se joue dans de nombreux espaces. Et si l’égalité commençait dans l’espace public ?

Ouvrons bien grands nos yeux et demandons-nous si nos espaces publics sont partagés à égalité ?

Conférence dimanche 3 novembre 2017, de 20h00 à 23h30, à la Salle Pleyel, à Paris.

