12ème Forum National des Associations et Fondations au Palais des Congrès de Paris

Le Forum National des Associations & Fondations revient pour sa 12è édition au Palais des Congrès de Paris le mercredi 18 octobre 2017.

Dédié aux dirigeants et responsables du secteur associatif, le Forum National des Associations & Fondations est le rendez-vous annuel incontournable pour optimiser la gestion et le développement de son association. Chaque année, près de 5 000 décideurs du secteur associatif se retrouvent autour d’un programme d’exception composé de débats, de conférences pédagogiques, d’ateliers pratiques, de témoignages de dirigeants et de sessions d’échanges informels dans l’exposition. La nouveauté de cette année est le village dédié aux acteurs du numérique.

Rendez-vous à la journée du 18 octobre 2017 à partir de 8h30 au Palais des Congrès de Paris pour échanger, se former et s’informer. Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de cette journée et vous inscrire, c’est par ici.