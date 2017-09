La pauvreté, fléau invisible français ?

Comme chaque année, un sondage Ipsos-Secours populaire met en lumière le problème de la pauvreté en France. Pour cette édition, l’attention est tout particulièrement apportée aux seniors.

Plus d’un tiers des Français, soit 37%, ont déjà fait l’expérience de la pauvreté. C’est ce que révèle le sondage Ipsos – Secours Populaire Français 2017 publié le 14 septembre, et développé dans le journal de l’association, intitulé Convergence pour le numéro septembre – octobre. Cette étude montre l’ampleur de la pauvreté en France, pourtant un des pays les plus riches au monde.

Pauvreté et focus sur les seniors

Cette situation met en danger les personnes les plus fragiles, leur faisant redouter les dépenses imprévues, surtout dans le domaine médical. Et bien évidemment, ce sont les personnes isolées, et notamment les seniors, qui se retrouvent de plus en plus concernés par ce fléau peu médiatisé. Respect mag met en évidence quelques données particulièrement représentatives.