Daniel Kupferstein : « La légitime défense, ce n’est pas une balle dans le dos »

Derrière les fastueuses célébrations nationales, il y a des événements que l’Histoire a rangé dans des tiroirs. Parmi eux, cette macabre tuerie de militants algériens, le « massacre » du 14 juillet 1953. Dans un livre paru aux éditions La Découverte, Daniel Kupferstein s’attèle à réparer une mémoire quelque peu défaillante. Rencontre.

Pouvez-vous revenir sur cette fameuse manifestation du 14 juillet 1953 ?

C’était une manifestation de la gauche syndicale et politique française, avant que des Algériens y prennent part. Le mouvement est né en 1934, lorsque l’extrême-droite française a pris le pouvoir par une espèce de putsch. La gauche a décidé de riposter par un événement de rassemblement qu’elle a voulu initier un 14 juillet pour défendre la République.

Les nationalistes algériens ont commencé à se joindre à la manifestation, en 1950. C’était un milieu très présent en France, né de la reconstruction, principalement par les immigrés, du pays après la Seconde Guerre mondiale. Les nationalistes algériens ont donc pris part aux côtés des manifestants français pour défendre leurs propres revendications. En 1953, le cortège nationaliste algérien était énorme, il représentait au moins un tiers de l’ensemble des manifestants. Il était très bien organisé, structuré, pour montrer que le pays qu’il représentait était prêt à l’indépendance.

Cette manifestation a priori pacifique s’est peu à peu envenimée, jusqu’à se transformer en « massacre ». Comment les choses se sont déroulées ?

Au tout départ, il y a eu une provocation de la part des parachutistes (une unité de l’armée de terre française, ndlr), place de la Nation. Un groupe d’entre eux agresse le cortège algérien, ils se font rapidement taper dessus. La police va s’en mêler en protégeant les parachutistes, en les exfiltrant à l’hôpital ou en les ramenant dans leurs casernes. Ce qui est assez cocasse, c’est que j’ai retrouvé dans mes archives des preuves qu’un des parachutistes était un jeune collaborateur sous l’occupation nazie. Il était aussi un des fondateurs de Jeune Nation, un des premiers mouvements de l’extrême-droite française.

Ensuite, tout va très vite. La police se précipite sur les porteurs de banderoles et de drapeaux dans le cortège algérien, pour tout arracher, violemment. Il y avait une chose gravée dans la tête de certains policiers, c’était le fait qu’un colonisé qui ose tenir tête à un membre des forces de l’ordre était impensable, et que cela devait être durement réprimé. Et là, les agents tirent d’emblée, faisant déjà deux morts. Le cortège algérien continue ensuite d’avancer en chargeant les fonctionnaires, allant même jusqu’à incendier deux cars, sous le feu de la police. J’ai relevé 50 blessés par balles, et 7 morts. Tout ça, en 20 minutes.

Nous sommes dans une époque où il faut exister d’abord individuellement

Qu’est-ce qui peut expliquer un tel excès de violence de la part des policiers ?

Dans le livre, il y a plusieurs témoignages provenant d’analyses des archives de la police sur la « psychologie des Nord-Africains ». Elles sont, pour moi, de l’ordre du racisme biologique. Ce qui m’a franchement étonné, c’est que ces analyses faites en 1952-1953 ont été réfléchies cinq ou six ans après la Seconde Guerre mondiale et les ravages du nazisme, au niveau du racisme biologique. On les retrouve à l’intérieur de documents soi-disant scientifiques ! C’est proprement affligeant. Les médecins nazis disaient la même chose des juifs et des tziganes. La police et l’armée qu’il y avait dans les pays « coloniaux » n’hésitaient pas à tirer dans le tas quand il y avait contestation. C’était pour eux un réflexe naturel.

Il y a eu des bavures

Vous dites aussi que le gouvernement algérien a fait en sorte de passer à la trappe ce massacre. Quel en était l’intérêt ?

C’est plus compliqué que cela. Le gouvernement issu de l’indépendance algérienne a mis l’Histoire officielle à sa sauce. Cette dernière est liée à tout ce qui concernait les martyrs de cette Révolution qui commence, selon eux, le 1er novembre 1954. Les six Algériens qui ont été tués ce fameux 14 juillet 1953 ne comptent pas. La reconnaissance pour le massacre de Sétif, Guelma et Kherrata (sanglantes répressions de nationalistes algériens organisées en mai 1945, ndlr), sera générale et non individuelle. L’Histoire officielle commence lorsque le FLN (Front de Libération Nationale) décide du lancement de la lutte armée. Tout ce qui est arrivé avant a un peu été passé à la trappe. Parmi les six morts algériens, il y en a quatre qui ne sont par exemple pas du tout reconnus. Deux sont dans des cimetières des martyrs mais ils n’ont pas la reconnaissance officielle.

L’Etat français a protégé la police à l’époque, organisant, je vous cite, un « mensonge d’Etat ». Ne trouvez pas que les choses se répètent avec le temps ?

Un peu, oui. Mais elles ont tout de même un peu changées. Je vois mal comment on peut ouvrir le feu sur des manifestants comme ça s’est fait en 1953. Cela créerait un tel émoi qu’il y aurait des condamnations. Cela dit, force est de constater qu’il y a eu des bavures, où la réaction de la police puis de la justice se retrouvent là-dedans. Notamment dans la manière de refuser la reconnaissance des faits, dans la volonté de dire que c’était de la « légitime défense ». Je parle notamment de Rémi Fraisse (militant écologiste tué par une grenade offensive lancée par un gendarme lors de manifestations contre le barrage de Sivens, ndlr). Il faut faire attention au réflexe réactionnaire venant de la droite extrême, qui est d’ouvrir la justification du recours à la légitime défense. La légitime défense, ce n’est pas une balle dans le dos.

Ce massacre, et plus globalement la Guerre d’Algérie, sera-t-il à jamais une épine dans le pied de la France ?

Tant qu’on va taire les situations comme celles du 14 juillet 1953, qu’on ne va pas contribuer à essayer de comprendre ce qui s’est passé réellement, à nier des évidences, faire des lois pour dire le « rôle positif de la colonisation », cela va pourrir les relations entre la France et l’Algérie mais à l’intérieur même de ce pays. La France doit reconnaître, en outre, ce qu’elle a fait de condamnable. C’est le premier pas pour pouvoir éclaircir les choses et aller de l’avant… ensemble.

Daniel Kupferstein, « Les balles du 14 juillet 1953 », éditions La Découverte