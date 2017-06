Womanhood : Quand les Égyptiennes parlent au monde

Benjamin Daugeron fait partie de l’équipe de production du webdocumentaire Womanhood, un projet qui propose une immersion dans le quotidien et les questionnements de femmes égyptiennes. Une belle découverte !

Comment s’est passé le tournage de Womanhood, et d’où est venue cette idée ?

Nous avons mis presque deux ans. Le webdocumentaire a été tourné entre 2015 et début 2016, puis le temps de monter la structure, le site … C’est un travail énorme, d’autant plus que le but de ce projet est de mettre en lumière la multiplicité des perspectives et des discours. Avec le kaléidoscope, selon la notion qu’on choisit, on ne tombe jamais sur la même chose. Si on explore la notion du genre, par exemple, on se rend compte qu’on rebondit sur d’autres notions, et d’une femme à une autre, on ne va pas forcément vers le même discours.

Comment avez-vous sélectionné les femmes qui prennent la parole dans ce projet ?

Pour trouver des participantes, ça s’est fait assez facilement parce qu’on avait une règle : lorsqu’on en rencontrait une, elle nous renvoyait vers une autre. Elle se passait le relais entre elles. Ce qui fait que les 15 participantes font partie d’un groupe homogène. Elles peuvent être amies ou ont travaillé ensemble.

Il y avait déjà un abécédaire fait par Florie Bavard, tiré de son mémoire sur le jeu autobiographique en Egypte. Lorsqu’elle le présentait aux participantes, libres à elles d’en ajouter. Womanhood est vraiment un projet participatif !

Comment le webdocumentaire a-t-il été accueilli ?

Alors ça dépend à qui on a à faire. A l’avant-première de la Sorbonne, on a eu des réactions intéressantes avec un public étudiant, assez mixte. Des étudiants hommes se sentaient un peu attaqués dans leur ego d’Occidentaux. La projection finit par une participante qui s’appelle Shahinaz Abdel Salam. C’est une bloggeuse, et termine en disant « mais nous aussi femmes arabes, qu’est-ce qu’on peut faire pour vous en Occident ? Ce n’est pas seulement la femme blanche qui va aider les femmes marrons. Ce n’est pas qu’à sens unique ».

A Montigny lès Cormeilles, dans le Val d’Oise, c’était plus mixte socialement et là, les étudiants présents ont beaucoup aimé. Mais à côté, un homme de 60 ans parlait du harcèlement de rue et disait « oh mais attendez, le harcèlement de rue, je crois que tout le monde en fait des tonnes, mais ce n’est pas grand-chose ». Il s’est fait un peu recadrer par la réalisatrice (rires).

C’est génial parce que le projet peut parler à tous, autant aux chercheurs qu’aux citoyens lambda. C’est intéressant de voir une autre vision du Moyen-Orient que celle très cadrée des médias traditionnels. Quand on nous en parle, c’est toujours pour des choses atroces alors qu’on partage des choses, des visions du monde. Des femmes en France peuvent se rencontrer dans les problématiques que vivent aussi les femmes égyptiennes.

Pour en savoir plus, vous pouvez observer ce qui ressort avec la notion « égalité » avec l’extrait ci-dessous (en anglais):

Pour aller plus loin, rendez-vous sur Womanhood !