La photographie d’après-guerre mise en lumière par Minor White

La Fondation Loewe de Madrid abrite, jusqu’au 25 août prochain, une exposition bouleversante de Minor White sur la nature dans l’après-guerre. Nous vous en proposons un extrait.

La Seconde Guerre mondiale a apporté son lot de désolation et de crimes de guerre. La fin de ce conflit historique a marqué toute une génération, surtout celle des années 50 qui gardait encore les stigmates de ce drame humain. En ce sens, la photographie a un rôle à jouer : celui d’immortaliser des moments et des visages marquants de cette période.

La désolation comme une inspiration

Minor White, photographe et créateur du magazine « Aperture », spécialisé dans le domaine , s’est très tôt fait le chantre de l’image en noir et blanc, celle le plus à même de souligner la présence des fantômes qui rôdent encore autour des vivants, dans les mémoires. À l’aide d’une technique spéciale nommée « zone system », Minor White voulait, certes, montrer que la guerre laissait des traces, mais aussi souligner la dureté et la beauté de visages dans des paysages désolés.

Minor White, à la Fondation Loewe de Madrid jusqu’au 25 août 2017.