Pauvreté dans le monde, où en est-on ?

Alors que plusieurs rapports universitaires et institutionnels pointent encore des inégalités cruelles dans l’accès à la nourriture, quels sont les chiffres concrets sur la pauvreté dans le monde.

Même si les choses vont dans le bon sens, il est clair que la Grèce n’en a pas encore fini avec ses histoires de créances à rembourser, loin de là. Après la crise dramatique que le pays a connu il y a bientôt dix ans, en 2008, les créanciers internationaux (Eurogroupe, FMI) ont décidé d’accorder des délais significatifs au remboursement de ses milliers de milliards qu’elle a octroyé au pays.

Mais l’épée de Damoclès de la finance internationale au-dessus d’un petit pays qui peine à survivre se fait de plus en plus menaçante. Effie Achtsioglou, la ministre du Travail grecque, a d’ailleurs déclaré que les créanciers de la Grèce avaient l’obligation morale et légale de réduire cette dette, directement répercutée sur la population.

La lutte contre la pauvreté : un devoir citoyen

Une population qui peine à vivre. Tous les jours, à Athènes comme dans d’autres contrées du pays, les files d’attente lors des distributions de repas ne cessent de s’allonger. Alors, des citoyens s’engagent notamment à ce que les invendus aillent directement dans le panier de ceux qui n’ont rien. L’art de la débrouille et de l’anti-gaspi dans des régions touchées par la misère.

Autre exemple : Porto Rico, où plus de la moitié des enfants du territoire sont en situation d’extrême pauvreté. Le Burundi, le Niger et le Mali font encore partie des pays les plus pauvres au monde, selon des classements du programme des Nations Unies pour le développement qu’on croirait similaires d’années en années tant leur ressemblance est tristement flagrante.

Comme l’actualité malheureuse de la pauvreté dans le monde revient à nous en pleine figure depuis la nuit des temps, nous vous en donnons 7 chiffres représentatifs.

