Hors-case : de la bande-dessinée à l’art du dessin

A l’occasion du 22ème Rendez-Vous de la bande-dessinée d’Amiens, la ville vous propose de découvrir des artistes contemporains du genre, hors cadre de la BD « traditionnelle ».

Avec « Hors cases, le 9ème art contemporain », la Maison de la Culture d’Amiens souhaite marquer les esprit. Lancée à l’occasion de la 22ème édition des Rendez-Vous de la bande-dessinée, les 3 et 4 juin, la ville souhaite montrer l’originalité des artistes BD contemporains.

Du hors case enchanté ?

Du noir et blanc, des couleurs, des techniques originales, l’exposition propose d’entrer dans un monde enchanté et se veut un hymne au voyage. Pour la Maison de la Culture, les artistes « réinventent la lanterne magique avec des personnages de papiers, écrivent des livres inédits ou des essais théoriques qui répondent aux images… » Parmi les exposants, des Européens et des Américains tels que Ludovic Debeurme, Fanny Michaëlis, Ruppert et Mulot, Christelle Hénault…

Hors Cases, du 3 juin au 15 octobre 2017, à Amiens. Pour plus d’informations, cliquez ici.