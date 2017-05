Je ne suis pas votre nègre : un film « politique et d’actualité »

Avons-nous vraiment progressé sur la question du traitement des Noir(e)s dans nos pays « civilisés » ? Rokhaya Diallo explique pourquoi avec Je ne suis pas votre nègre, Raoul Peck semble démontrer le contraire…

Après avoir bénéficié d’un grand soutien des artistes américains, il était grand temps que le film-documentaire I AM NOT YOUR NEGRO (Je ne suis pas votre nègre en français) sorte enfin dans nos salles obscures. Reprenant un manuscrit jamais terminé de James Baldwin (peu connu en France, mais regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir un peu plus), Raoul Peck propose un mélange subtil d’histoire et d’actualité. Pour l’occasion, Respect mag est allé à la rencontre de la journaliste et militante Rokhaya Diallo, qui explique pourquoi ce film est essentiel !

Pour voir la bande-annonce, c’est ici !