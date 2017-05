Comment la bande-dessinée aborde-t-elle la période 1939-1945, et plus particulièrement la Shoah ? C’est ce que s’est demandé le mémorial de la Shoah, à Paris, à travers une exposition exceptionnelle.

Littérature, films, photographie… et bande-dessinée ! Le 9ème art a su aussi raconter à sa manière, « non sans prudence, erreurs et tâtonnements, parfois avec génie », comme l’explique le Mémorial de la Shoah, une des plus grandes tragédies humaines. Aborder cette question par le prisme de la BD, ce n’est pas « simplement » lire Mauss, l’oeuvre d’Art Spiegelman.

Shoah, Histoire et bande-dessinée

Cette exposition est un parcours historique et artistique, « interrogeant les sources visuelles de ces représentations, leur pertinence, leur portée et leurs limites ». Dans années 50 à nos jours, Respect mag vous donne un petit aperçu de cette exposition multilingue, empreinte de différentes influences.

Shoah et bande-dessinée, du 19 janvier au 30 octobre 2017, plus d’informations ici.