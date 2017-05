« Tous, des sang-mêlés » est le nom d’une nouvelle exposition, à retrouver au musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Elle montre combien les migrations font partie de chaque être humain, jusqu’aux globules rouges !

On pourrait croire qu’il s’agit de quelque chose en lien avec Harry Potter, mais non. Il n’est pas question de sorciers, mais seulement des moldus (les non-sorciers, ndlr). Avec « Tous, des sang-mêlés », le musée d’art contemporain du Val-de-Marne, dit le MAC VAL, à Vitry-sur-Seine, réunit des artistes pour aborder la question de l’identité.

Sang-mêlés et identité

Par la voix d’une soixantaine d’artistes, les identités culturelles, nationales, sexuelles… seront autant de thèmes ici abordés. Si tous ont l’être pour sujet, certains seront perçus comme manifestes, d’autres soulèveront le débat,- souvent passionnel, résolument politique -, et d’autres encore feront surgir de la mémoire les traces du passé, émerger le sensible, l’expérience, l’existence même, allant de l’instinct de survie au vivre-ensemble. Une thématique particulièrement ancrée dans l’actualité et le quotidien de chacun !

