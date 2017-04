Décidément, le concours d’éloquence de la Seine-Saint-Denis ne cesse de grandir. La preuve que l’art et la maîtrise des mots ne sont pas réservés aux « beaux » quartiers. Retour en images sur la finale d’Eloquentia 2017 !

Ils étaient quatre se défendre dans un amphithéâtre bondé. Leurs armes : les mots. Le jury : des professionnels de la plaidoirie, accompagnés de Samia Orosemane, Grand Corps Malade et Youssoupha. Décidément, ce 3 avril, l’université Paris 8, à Saint-Denis, était un peu « the place to be ». Tel un pré-match, les étudiants ont su mettre l’ambiance ! La preuve en images !

Face à l’éloquence

Les candidats de la petite finale

Les candidats de la grande finale d’Eloquentia 2017