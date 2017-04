Affaire Denis Baupin : une tribune pour appeler les agresseurs à « changer de défense »

L’ancien député écologiste Denis Baupin, accusé d’agression sexuelle, a fait l’objet d’une tribune suite à sa plainte pour « dénonciation calomnieuse ».

Denis Baupin, député ex Europe Ecologie Les Verts, a été accusé d’agression sexuelle et de harcèlement en mai 2016. Huit femmes avaient témoigné, dans les colonnes de Mediapart et les ondes de France Inter notamment. Parmi elles, Sandrine Rousseau, porte-parole d’EELV, Elen Debost, adjointe au Maire de la ville du Mans, ou encore Annie Lahmer, conseillère régionale d’Ile-de-France. Denis Baupin, à la demande de Claude Bartolone, a depuis démissionné de son poste de vice-président de l’Assemblée nationale.

L’égalité femmes/hommes en ligne de mire

Même si le parquet n’a pas innocenté le député, l’enquête a tout de même été classée sans suite. Denis Baupin a réagi en annonçant avoir déposé plainte pour « dénonciation calomnieuse » envers celles qui avaient porté ces accusations. Une plainte qui n’a pas été du goût des 303 personnalités signataires d’une tribune publiée le 26 mars dans le journal « Libération ».

Cette tribune, figurant initialement dans le blog « Mises en examen », a eu un retentissement national. « Nous savons que nombreux sont les hommes mis en cause pour des faits de violences sexuelles ou de harcèlement qui choisissent une défense en attaque contre leurs victimes plutôt qu’une posture plus humble de reconnaissance et de respect de celles-ci. Pourtant c’est la reconnaissance des actes commis qui fera avancer durablement la cause de l’égalité entre les femmes et les hommes », peut-on lire dans ce texte signé, entre autres, par Clémentine Autain, Lambert Wilson ou encore Alice Coffin.

La tribune complète est à lire ici.