« Les femmes sont moins intelligentes » : l’eurodéputé polonais condamné

Un eurodéputé polonais avait suscité une vive polémique après avoir déclaré que les femmes devaient gagner moins que les hommes. Le Parlement européen a décidé d’intervenir.

Souvenez-vous : Janusz Korwin-Mikke, un eurodéputé polonais siégeant au Parlement européen, s’était illustré en affirmant que « les femmes doivent gagner moins que les hommes, parce qu’elles sont plus faibles, elles sont plus petites et elles sont moins intelligentes». Une affirmation qui avait immédiatement provoqué un tollé en séance plénière.

Janusz Korwin-Mikke s’était fait par ailleurs sérieusement recadrer par Iratxe Garcia Pérez, une eurodéputée espagnole. « Selon ce que vous dîtes, selon votre théorie, je n’aurais pas le droit d’être membre du Parlement. Je sais que vous être très embêté et inquiet que nous, les femmes, puissions représenter des citoyens dans les mêmes conditions que vous », a-t-elle répondu.

Misogynie et xénophobie

Le Parlement européen a donc décidé d’agir : le parlementaire polonais a ainsi été sanctionné de 9000 euros d’amende, 10 jours de suspension, 30 jours sans indemnité et 1 an d’interdiction de représenter le Parlement à l’extérieur.

Au sexisme, Janusz Korwin-Mikke s’était faut aussi remarquer par des déclarations xénophobes, en déclarant que l’arrivé de migrants en Europe était comparable à un déversement d’excréments ».