A Molenbeek, un festival judéo-arabe délivre un message de paix

Dans la banlieue de Bruxelles, Molenbeek est connu pour de bien mauvaises raisons. Mais ses habitants comptent bien délivrer un autre discours avec une belle initiative pleine d’optimisme : un festival judéo-arabe.

Le quartier de Molenbeek, à Bruxelles, a été le théâtre d’une actualité dramatique ces derniers mois. Noyée dans une mer d’affaires reliées directement ou indirectement au terrorisme, le territoire souffre d’une image déplorable. Une réputation que pourrait venir colorer un festival culturel judéo-arabe, « Esther et Shérazade », organisé par un collectif nommé « I love Molenbeek ».

Juifs et musulmans plus unis que jamais

Mis en lumière par nos confrères de Libération, le programme de l’événement est très riche. En effet, pendant huit jours, se dérouleront une exposition ayant lieu au Musée juif de Belgique et qui relate ce qui unit les juifs et musulmans du Maroc. Une série de photographies et de documents qui rappellent au besoin que ces deux communautés religieuses se sont côtoyées pendant plus de deux mille ans.

Autres événements prévus par la manifestation culturelle : un atelier de langues ludique animé par l’association Parler en paix. Tenu par Zohra, une Belge d’origine marocaine, elle raconte son impression dans le papier du journal Libération : « Je me suis sentie rapidement à l’aise. Je n’avais jamais fait le lien entre le salam et le shalom, je ne savais pas que l’hébreu et l’arabe étaient si proches phonétiquement et historiquement. »