Après la « Belle et la Bête », bientôt « Aladdin » en film ? Et avec des acteurs Arabes !

Il semblerait qu’un film Aladdin puisse prochainement voir le jour. D’ailleurs, les personnes principaux devraient être originaires de pays du Moyen-Orient.

Il y a quelques temps, on vous parlait de la question des acteurs arabes dans l’industrie du film, et des problèmes pour trouver des têtes d’affiches, hors des rôles de terroristes. Il semblerait que Disney ait saisi le message. Actuellement, on nous parle de la sortie en grande pompe du film La Belle et La Bête avec Emma Watson, et bien, un remake d’Aladdin semble en préparation.

Pour le casting, une annonce circule depuis peu (voir l’annonce ci-dessous en anglais). « Il semble que le monde sera épargné d’une situation du genre « Jake Gyllenhall en tant que Prince of Persia » », écrit un journaliste dans The Independant, en précisant que le casting explique clairement que « ces personnages sont du Moyen-Orient ».

Un Aladdin pour faire avancer l’inclusion ?

On peut donc s’attendre à voir des têtes d’affiche avec des acteurs arabes, dans un film qui sera certainement promu comme La Belle et La Bête, donc un film américain à gros budget. Les principaux travaux de prise de vues devraient débuter en juillet 2017.

Pour rappel, Aladdin, sorti en 1994, raconte l’histoire d’un jeune voleur pauvre, au royaume d’Agrabah (l’équivalent de Bagdad) qui va tenter de conquérir la princesse Jasmine, tout luttant contre les plans machiavéliques du vizir du sultan…

Et pour l’anecdote, sachez que dans la version originale, le sultan dit « by Allah » (par Allah, en anglais) et non « par tous les saints » comme dans la version française. On dit ça, on dit rien !